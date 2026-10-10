潘瑋柏瘦身成功減肥10kg變回「潘帥」　曾因面癱食藥臉部嚴重浮腫

潘瑋柏（潘帥）8日曬出最新瘦身驗收照，頭戴墨鏡、頂著亮眼金髮，整體造型潮味十足，精實體態也成為焦點，過去因身材忽胖忽瘦，經常被網友拿來討論的他，如今成功找回俐落線條，連星友林牧潔都忍不住留言：「有夠瘦！」讓網友直呼「潘瑋薄」真的回來了。



為巡演展開魔鬼訓練 一個月狂甩7公斤

為了迎接巡演，潘瑋柏先前曾放話要讓大家見證「潘瑋薄」回歸，甚至挑戰一個月瘦10公斤。他不只特地學打網球燃脂，據悉還在專業團隊指導下，每天進行長達4小時的高強度舞蹈訓練，搭配生酮飲食與每日約2200毫升飲水量，靠著飲食和運動雙管齊下，一個月成功減掉7公斤，累計剷肉10公斤。

潘瑋柏曾因面癱服用類固醇臉部浮腫，如今展開魔鬼訓練成功甩肉10公斤。（weibo@潘瑋柏）

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臉腫真相曝光！潘瑋柏曾因面癱服用類固醇

潘瑋柏過去多次因臉部浮腫引發討論，甚至讓外界難以分辨網路流傳的照片真假。2026年他首度透露，當時臉部嚴重浮腫其實與罹患顏面神經失調、接受類固醇治療有關，藥物副作用也影響外貌。

招牌Babyface回歸！46歲逆齡有感 少年感藏不住

從過去被身材變化掀起熱議，到如今靠著訓練與飲食管理展現成果，潘瑋柏最新模樣讓不少人眼睛一亮。頂著金髮、搭配墨鏡的他散發潮流魅力，招牌Babyface也更顯年輕，完全看不出已經46歲。這回「潘瑋薄」成功回歸，讓粉絲更加期待他接下來的巡演舞台表現。

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