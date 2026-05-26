潘瑋柏自爆面癱「右臉神經失調」　無奈停工醫生卻叮囑「當豬養」

台灣流行天王潘瑋柏（Will）近年事業開紅盤、工作行程滿檔，未料緊湊的節奏卻讓身體悄悄拉響了警報。5月25日傍晚，潘瑋柏無預警在社群平台上發文，坦承前陣子驚傳「顏面神經失調」，甚至幽默地拿自己的私下嗜好開玩笑，直言最近之所以沒去「麵攤」大快朵頤，是因為自己不幸「面癱」了。消息一出，立刻引發廣大歌迷的震驚與關切。



潘瑋柏一直被粉絲稱作「潘帥」。（小紅書＠潘瑋柏）

潘瑋柏驚吐右臉動彈不得 醫生建議「當豬養」

潘瑋柏在發文中坦言，前段時間突然覺得身體極度疲憊，隨後便驚覺不對勁，右臉竟然出現無法控制、完全僵硬的症狀。經醫生緊急診斷後，確認是過度勞累導致免疫力大崩壞，進而引發「顏面神經失調」（俗稱面癱）。

潘瑋柏發文稱自己得咗「面癱」。（微博＠潘瑋柏）

面對突如其來的病情，潘瑋柏在文中幽默大方地寫道：「最近我沒得去麵攤，因為我得了面癱。最近大家可能覺得我很腫，沒錯，因為我前一陣子顏面神經失調得吃很多藥，這個藥會腫幾個禮拜。」

潘瑋柏發文引得粉絲擔憂。（微博＠潘瑋柏）

幸好發現及時，他的症狀屬於輕微等級，在按時服藥幾天後已無大礙。他也大方分享了醫生開出的「奇葩醫囑」——勒令他接下來什麼都不要做，好好臥床休息「當豬養」。這讓私下本就是吃貨的他忍不住大笑自嘲：「我說，我平常就把自己當豬養，怎麼會發生這事，哈哈！」

眾所周知潘瑋柏一直很愛吃麵。（小紅書＠潘瑋柏）

潘瑋柏吃麵的照片還被人掛在墻上。（小紅書＠潘瑋柏）

所幸經過幾天的服藥與調養，目前潘瑋柏的面部神經已逐漸恢復知覺，也重新開啟了停滯已久的健身與運動計畫，全心全意投入排練，衝刺準備即將在7月18日的演唱會。同時，他也語重心長地以自身經歷叮嚀所有夜以繼日拼搏的網民：「最重要 ！大家一定要記得注意休息，不要太累！ 不然免疫力下降， 就會攻擊神經。」

潘瑋柏還專程出過一期泡麵教程。（小紅書＠潘瑋柏）

圈內首席「吃麵狂人」 曾發文懇求粉絲別告密

這起健康危機之所以會幽默地與「麵攤」扯上關係，全因潘瑋柏在圈內是出了名的「愛麵成痴」。關於他的吃麵趣聞，在歌迷間早已不是秘密。

潘瑋柏曾一口氣吃完了5碗麵。（小紅書＠潘瑋柏）

這個成都小麵館因潘瑋柏而爆火。（網上圖片）

潘瑋柏日前低調現身成都某家傳統小麵館，一口氣瘋狂消滅了5碗麵，照片上傳至網絡後，直接讓該小店因為粉絲瘋狂朝聖而瞬間爆單。由於他每逢麵店必被「捕獲」，潘瑋柏過去甚至曾大開玩笑地在網上發文「求饒」，拜託歌迷如果在各個麵攤巧遇他偷吃，千萬不要發到社交媒體上，因為他極度害怕被經紀公司發現他私下破戒，幽默舉動還一度衝上網絡熱搜。