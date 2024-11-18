昔日男神「暴肥冇頸相」網絡瘋傳 仲被圈中好友恥笑忘記帶下顎線
撰文：聯合新聞網
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潘瑋柏因為酷愛美食，所以身材常會忽胖忽瘦，今年5月時網上瘋傳他在演唱會上發胖的照片，當時他只能自嘲是「潘瑋厚」，事後他還貼出一張腫了2倍的照片，無奈澄清照片不是真的，是網友惡作劇，但也讓他很在意自己的外型。
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潘瑋柏日前在微博分享和王心凌的合照，他笑說：
「一個禮拜前 ，在一場演唱會後，接到Cyndi的訊息。她發了一個我表演的視頻給我，並且問我你是不是忘了帶什麼？我說什麼。她說 『下顎線』我笑到岔氣！昨晚見面我得證明一下，我帶上了！」
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