傳「砸錢10億包養黎明」　話題女星許純美時隔9年公開露面親回應

撰文：聯合早報
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還記得傳聞身家超過300億台幣（約74億港元）的「話題怪咖」許純美嗎？68歲的她時隔九年公開亮相，10月8日在台北召開記者會，自曝被拖欠一筆100萬台幣（約25萬港元）的欠款。

她說，2024年因為心軟而借出100萬台幣給第一任丈夫李文清的女兒及未婚夫，沒想到對方至今仍未歸還。她稱，對方當初曾拿六輛貨車作為抵押，但她發現貨車已經被賣掉，因此相當不滿。「我是希望李文清還有女兒的繼母能夠還出這100萬。」

曾盛傳許純美想砸40億台幣（約10億港元）包養香港天王黎明，她在記者會上對天發誓說是子虛烏有的謠言。

我高喊冤枉！我從來沒有說過要用40億（台幣）包養黎明啦！

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許純美日前被台媒拍到與一名男子外出，報道說她的男伴表現體貼，但她連忙澄清對方是她請來的臨時司機，兩人沒有任何關係。她還說：「看到報道後，整個晚上都沒辦法睡，把我拍得像鬼一樣。」

她也透露，這些年陸續有節目找上門，甚至有人帶著現金找她，不過她目前沒有復出的計劃。她對自己過往的收視號召力仍有極大的自信，說：「我一退出演藝圈，怎麼我的所有綜藝節目一個一個收起來啊？」

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