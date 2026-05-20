黎明開騷獲妻女撐場台上大爆真愛金句　台下老婆全程零表情惹關注

天王黎明（Leon）日前於佛山結束了一連兩場的演唱會。今次黎明罕有獲「天王嫂」阿Wing帶同愛女現身撐場。據悉當日適逢週末，女兒不用上學，阿Wing便特意帶女兒到觀眾席低調支持，兩母女的身影隨即引來現場網民的熱烈關注。



黎明日前於佛山結束了一連兩場的演唱會。（微博@特高娛樂）

女兒單眼皮神複製黎明

不少心細的網民發現，愛女完美遺傳了爸爸黎明的強大基因，尤其是招牌的「單眼皮」，五官與神態與黎明簡直是「餅印」一樣。相比起早前在深圳騷被認出後隨即離場，今次囡囡表現得非常活潑，更隨着音樂節奏興奮扭動，超級投入。

女兒現身演唱會撐場。（影片截圖）

女兒單眼皮神複製爸爸。（影片截圖）

天王嫂全程冷靜「零表情」

與女兒的活潑投入相比，坐在一旁的「天王嫂」阿Wing則顯得相當沉靜。當晚阿Wing穿著簡約黑色外套，全程目光鎖定台上的老公，但臉上卻未見太多表情，與全場高昂的氣氛形成極大反差，意外成為網民討論焦點。

阿Wing零表情。（網上圖片）

獲妻女加持心情大靚狂拋金句

有了妻女在台下加持，黎明當晚心情大靚，再次發揮「金句王」本色。他在台上向觀眾笑說：「我知道乜嘢叫真愛！你知唔知乜嘢叫真愛True Love？當一個咁寒冷嘅地方，咁凍嘅地方，得我一個着住咁厚嘅衫，你哋全部都着住咁薄嘅衫，陪我挨凍，True Love」，惹得全場大笑。

黎明心情大靚狂拋金句。（小紅書@花島攝影Anson）

前女助手低調逆襲坐正天王嫂

回顧天王這段低調的戀情，黎明在2012年宣佈與樂基兒離婚，結束四年婚姻；而比黎明細19歲的阿Wing，原本在黎明旗下的AMusic擔任助手兼經理人，本身亦同樣經歷過一段失敗的婚姻。直至2018年3月，兩人戀情曝光且傳出阿Wing懷孕的消息。向來低調的黎明罕有在Facebook大方認愛並拋出震撼彈宣佈阿Wing懷孕。同年4月，阿Wing提早一個月早產生下約5磅的愛女。

黎明囡囡bb時個樣。(fb圖片)

黎明的囡囡與老婆早前去看騷被影到。(小紅書)

黎明老婆Wing。(小紅書)