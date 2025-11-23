王晶稱拍《少年賭神》低估黎明身手　爆對方受一嗜好影響不能開早

導演王晶近年積極經營社交平台，將其清談節目《王晶笑看江湖》打造成皇牌節目，由於王晶過往曾與周星馳、張國榮、邱淑貞等眾多巨星合作，在節目中經常大爆各人不為人知的秘聞，故深受網民喜愛。近日，他就從影壇踩過樂壇，回憶起當年與「四大天王」之一黎明（Leon）合作的點滴。

王晶表示因為與黎明經理人熟稔，所以可以經常合作。（小紅書截圖）

王晶今集節目主角是黎明。（葉志明 攝）

王晶節目中表示因為與黎明經理人熟稔，所以比較容易合作。他談到01年的時候，想找黎明和張柏芝拍攝《情迷大話王》，可是黎明當時不想拍那麼多喜劇，想拍文藝片，然後黎明就跟日本女星瀨戶朝香洽談了一部戲《不死情謎》，但還沒有投資人，「他（黎明）就跟我說，要就兩部戲你都開了吧，那我就兩部都拍。那我就運營了一點日子，就找到寰宇投資《情迷大話王》，再找到邵氏的大都會投資《不死情謎》，《情迷大話王》還是我導演的，《不死情謎》則由劉偉強執導，當中Joe（黎明經理人）幫了很多忙，這兩部我自己也很喜歡。不過之後就少了合作，因為我回內地拍電視劇了。」

王晶指黎明當時其實不想拍那麼多喜劇，還是想拍文藝片。（小紅書截圖）

黎明當年和張柏芝合作拍攝《情迷大話王》。（電影截圖）

黎明拍完《情迷大話王》，接住再跟日本女星瀨戶朝香合作電影《不死情謎》。（電影截圖）

除了愛情文藝片，王晶對黎明的身手在合作《賭神3之少年賭神》後亦刮目相看，直言非常好，令他意想不到。回想起《賭神3之少年賭神》，黎明飾演高進，其中一場與陳小春在地鐵車廂內的打鬥戲，王晶形容非常精彩：「我猜不到他能打到這種水平，他跟陳小春都是跳舞底子，腿筋很鬆，就是很細很高的腿。」

王晶坦言沒想到黎明身手那麼好。（小紅書截圖）

王晶形容黎明和陳小春在地鐵打這幕很精彩。（小紅書截圖）

王晶表示拍攝時還發生了一件事，雖然他當時搭了一個地鐵景，但為了拍出從中環追入地鐵站的實感，他帶着攝影機「偷雞」進入車站拍攝，當時正值約晚上7點多人流極多的時間，但竟然無人騷擾拍攝，所以印象深刻，「那個時間每個人都差不多在下班，趕著回家，而且太累了，大家都上車就算了。」

這幕原來是進去地鐵站「偷拍」。（小紅書截圖）

王晶指拍攝時正值約晚上7點多人流極多的時間，但竟然無人騷擾拍攝。（小紅書截圖）

講到黎明當年的顏值，身兼節目主持的王晶女兒王海榛，大讚對方跟現在的韓國Oppa比起來，一點都不輸。王晶也認同：「當然不輸，他跟劉德華在韓國是很火很火的。」王海榛盛讚黎明有高度，而且樣貌更是「全天然」：「我覺得他的臉是在是很帥。」

黎明當年顏值爆燈。（小紅書截圖）

王晶兩父女對黎明顏值讚不絕口。（小紅書截圖）

不過，王晶隨即大爆黎明一個鮮為人知的「習性」，就是私下相當喜愛杯中物。王晶笑言：「他因為愛喝酒，晚上會喝很多酒，所以他不能拍早班，他早上會有點水腫。」所以為了讓鏡頭前的黎明保持最佳狀態，王晶表示每次拍對方都是中夜班的。

王晶大爆黎明一個鮮為人知的「習性」，就是私下相當喜愛杯中物。（小紅書截圖）

王晶稱黎明愛喝酒，晚上會喝很多酒，所以不能拍早班，因為早上他會有點水腫。（小紅書截圖）

影片末段，王晶亦罕有提及黎明的感情生活，由早年在TVB時期與周海媚、李嘉欣傳緋聞，到後來與舒淇的一段情，王晶形容當時「大家都追了很久」，可惜最後沒有在一起。後來經歷過與樂基兒四年的婚姻，黎明最終在2017年與助理阿Wing結婚並育有一女。王晶感性表示：「他現在有一個幸福的家庭，我也祝福黎明，就是一直幸福下去，他是一個非常好的朋友。」

黎明同周海媚因《回到未嫁時》而傳出緋聞。

黎明曾與李嘉欣傳緋聞。（網上圖片）

當年黎明和舒淇的戀情鬧到熱烘烘。（網上圖片）

樂基兒於2008年被爆與大13年的黎明秘密結婚，不過卻因性格嚴重不合，二人於2012年宣布離婚。（視覺中國）