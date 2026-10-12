鄧光榮遺孀罕有現身許志安個唱　76歲嚴納珍零濾鏡狀態極佳超凍齡

已故影壇「大哥」鄧光榮的遺孀嚴納珍（Janet）向來作風低調，甚少在公開場合露面。日前許志安於紅館舉行一連三場演唱會尾場，嚴納珍罕有現身與好友連炎輝一同前往捧場。嚴納珍頂著一頭烏黑濃密的清爽短髮，配搭經典黑框眼鏡，打扮時尚，狀態Fit爆！現年76歲的她在零濾鏡的鏡頭下，皮膚依然緊緻，幾乎找不到明顯皺紋，絕對是保養得宜的「凍齡」代表。

鄧光榮（TVB圖片）

鄧光榮與嚴納珍同窗結緣，長跑多年。（Facebook@懷念巨星鄧光榮-Alan粉絲頁面）

兩愛女出名孝順冧爆媽咪

自鄧光榮2011年離世後，嚴納珍與兩名女兒鄧業炘及鄧業煒互相扶持。兩位千金出名孝順，每年都會極花心思，邀請媽媽的一中好友為她舉辦大型生日派對。資深傳媒人汪曼玲等好友，亦不時在社交平台分享聚會的溫馨合照，足見嚴納珍的日子過得相當美滿。

嚴納珍的每個生日兩個女兒都陪伴在嚴納珍的身邊。 （微博@汪曼玲）

鄭欣宜經常到契媽嚴納珍家中聚會。（微博@汪曼玲）

凍齡靠追星？化身姜糖少女心爆棚

至於嚴納珍的「凍齡」秘訣，除了保持健康作息和與老友相聚，原來「追星」更是她保持活力的最佳良藥。今年初，她在女兒陪同下睇張學友紅館演唱會，已經少女心爆棚；早前入戲院捧場毛舜筠電影《阿媽有咗第二個》時，她更自爆專程入場是為了支持人氣王姜濤！她大讚姜濤乖巧兼有天分，甚至笑稱非常期待偶像親自謝票，心境極之年輕。

嚴納珍經常與一班好友相聚。（微博@汪曼玲）

嚴納珍經常與一班好友相聚。（微博@汪曼玲）