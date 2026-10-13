陳曉華走出與朱敏瀚情變陰霾　揸新Tesla尖沙咀瘋狂Shopping發洩

港姐冠軍陳曉華（Hera）早前傳出與TVB小生朱敏瀚結束同居秘戀，飽受「被分手」衝擊的她曾一度暴瘦如「紙板人」。不過，現年31歲的陳曉華近來已迅速整頓心情，積極展開「三招自救法」告別失戀陰霾。日前她被《東周刊》直擊親自駕駛新購入的黑色Tesla電動車出巡尖沙咀，帶同助手於商場快閃瘋狂「Shopping」，以豪買新車及購物減壓重拾燦爛笑容。

陳曉華帶助手尖沙咀瘋狂「血拼」。（盧振輝攝）

陳曉華早前傳出與朱敏瀚結束同居秘戀。（葉志明攝）

事業運大爆發劇接劇，寄情工作。（IG@herachann）

豪擲買車瘋狂消費宣洩 劇接劇躍升新一代「劇后」

當日現身尖沙咀大型商場的陳曉華神采飛揚，一邊通話一邊率領兩名女助手直奔運動用品店，不足十分鐘便極速掃下一大袋戰利品，隨後更意猶未盡於商場內閒逛打卡，以購物宣洩失戀悶氣。

除了靠消費自癒，陳曉華在情場失意後事業運勢反而全面爆發。回顧她與朱敏瀚的戀情，兩人曾蜜遊日本、共用座駕甚至一度傳出婚訊，惟後來因女方拍攝《金式森林》時與前輩郭晉安傳出互動親暱，加上雙方身體健康抱恙卻缺乏陪伴，感情漸生裂痕最終走向分手。痛定思痛的陳曉華選擇寄情工作，除在擔正的劇集《死有對証》中演技備受肯定外，更有《夫妻的博弈》及現正熱播的《璀璨之城》連環接力，曝光率居高不下，更被封為無綫新一代「劇后」，讓她深刻體悟「緣盡則受」的釋懷心態。

陳曉華三劇連發。（璀璨之城@TVB）

陳曉華桃花旺

除了事業暢旺，身邊型男環繞的旺盛桃花亦成為她撫平情傷的催化劑。陳曉華早前拍攝新劇《驅魔速遞》期間，與28歲力捧小生吳偉豪火花四射，於煞科宴上更被目擊兩人神情曖昧、全程旁若無人般密斟對望。加上此前與周嘉洛因劇中牽手傳出誤會，以及早前傳出與李爾晨的緋聞（女方已激動澄清單身堅稱做宅女），足見其極佳的異性緣。身邊不乏護花使者的陳曉華如今已全面走出情變低谷，重新展現自信光芒。