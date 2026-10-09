死有對証丨吳若希慘死陳曉華痛哭勁催淚贏盡口碑　網民轟宣傳無道

無綫劇集《死有對証》於今晚（10月9日）播出大結局。於10月8日播出的倒數第二集劇情中，由吳若希飾演的角色「單佩嘉」突如其來離世。



吳若希飾演的「單佩嘉」大結局前毫無預警離世。（tvb）

陳曉華驗屍房痛哭極催淚

劇中飾演「程芷昕」的陳曉華上演驗屍房解剖室獨白戲份。陳曉華步入解剖室後向韋家雄飾演的「林琛」詢問死因，說話時雙唇微微顫抖。面對好友遺體，她強忍眼淚笑着稱呼「單佩嘉」三次，隨後雙膝跪倒在地，輕撫吳若希頭髪並聲淚俱下說：「芷昕喺度，唔使驚」、「我會一直陪住你，就好似你陪住我咁」。這段兩分鐘的告別戲碼簡直引爆全網淚腺，不少觀眾強烈要求開part2，「還我單佩嘉」！

好閨密程芷昕（陳曉華 飾）在冷藏室獨自面對冰冷遺體。（tvb）

呢段長達兩分鐘的喊戲，簡直引爆全網淚腺。（tvb）

對於毫無預警下「遇害」，吳若希受訪時笑言演死屍已相當有經驗，她回憶首次拍攝死屍戲份時，看見同劇演員於身旁哭泣，個人受氣氛感染流下眼淚；其後再次進行拍攝時，已掌握情緒控制方法。

不少觀眾都直呼接受不了「單佩嘉會死」。（網上截圖）

吳若希還表示現時個人身形較先前消瘦、面型輪廓變削，配合特殊死屍妝容視覺效果更貼近角色要求。她更表示希望日後參與警匪劇集製作時，即使未獲安排飾演警察角色，同樣樂意繼續擔任死屍角色。

網民怒轟宣傳排陣不合理

隨著劇集迎來大結局，《死有對証》亦於網絡討論區及社交平台持續引發觀眾熱議。有網民在社交平台Threads發文公開質疑無綫電視（TVB）宣傳部門之排陣安排。網民指出，《死有對証》於播出期間取得收視與口碑，演員投入劇集拍攝，惟電視台安排之宣傳活動多數落於平日中午時段，部分活動亦未有向公眾公開具體時間及地點，致使支持者無法前往現場參與。

網民公開質疑無綫電視（TVB）宣傳排陣十分不合理。（網上截圖）

有人質疑非合拍劇作品遭到tvb漠視。（網上截圖）

吳若希無份出場宣傳活動

發文者還補充說明，近期舉行的《死有對証》宣傳活動中，飾演劇中核心角色「單佩嘉」之吳若希等主演未有列身出席名單，宣傳陣容出現缺席情況，認為相關做法缺乏對演員及觀眾之尊重。該帖文同時點名無綫節目《東張西望》，質疑節目未有跟進報道宣傳安排問題，並向電視台高層與宣傳部門提出詢問，質疑非合拍劇或缺乏贊助商之劇集是否獲得較少資源，要求管理層回應訴求，安排主要演員合體出席宣傳活動及調整活動舉辦時間。

網民點名《東張西望》反映宣傳問題。（網上截圖）

《死有對証》劇集在荷里活廣場的宣傳活動。（網上截圖）

網民呻主演吳若希無得出席宣傳活動。（網上截圖）

傳吳若希遭《三代同糖》放棄

TVB處境劇《愛·回家之三代同糖》播映後，收視成績與觀眾評價未達預期，劇中擔綱主角之吳若希因演出方式亦被網民批評。據《東周刊》報導，對台電視台HOY即將推出由演員李尚正主演之全新處境劇《你的保安李寶安》，TVB管理層發現吳若希私下對該劇表達善意態度，引發高層不滿。

吳若希疑似遭到放棄，被高層削減《三代同糖》戲份。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

面對收視成績以及立場疑雲，高層召見吳若希進行閉門訓話。管理層同時下達指令，要求劇組於第50集之後削減吳若希飾演角色「唐萬里」的戲份。目前劇集已播放至第43集，劇組正安排情節推進，準備於隨後數集中交代故事並將該角色淡出主線劇情。對於吳若希《死有對証》劇中角色突然死亡，加上《三代同糖》傳出削減戲份之消息，網民紛紛為其抱不平，在網上留言力撐：「支持吳若希繼續留低《三代同糖》」、「冇吳若希《三代同堂》不是什麼」、「難道同死有對證一樣寫死佢？」