死有對証｜陳曉華「改慶祝農曆生日」被批地獄 竟有網民力撐

撰文：河伯
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TVB懸疑法證劇《死有對証》早前播畢大結局，正當劇迷仍沉浸於懸疑案件之際，第23集一幕「農曆生日」對白竟意外引爆全網洗版熱論！劇中陳曉華向父親死忌撞正兒子生日的死者家屬，貼心提議「改慶祝農曆生日」，豈料劇情一出隨即被網民狂諷「地獄級神回」，同時亦有人力撐處理夠貼心，引爆網民兩極激烈論戰！

《死有對証》早前播畢大結局。（TVB）

兒子生日撞正父親死忌

該場戲講述隧道斬人案中，死者太太辦妥手續後神情落寞離去。飾演法醫程芷昕的陳曉華見狀，隨即向同僚及重案組警員高俊（馬貫東飾）了解，得知死者兒子竟正好在父親驟逝當天生日，太太曾傷心詢問能否修改死亡日期以避開死忌。馬貫東坦言法律文件無法隨意修改，另一名法醫亦感歎孩子以後不知如何面對生日。陳曉華聞言，隨即追上前溫柔安慰：「太太，其實仲可以幫佢慶祝農曆生日㗎。」

兒子生日撞正父親死忌。（Youtube@TVB (official)）
陳曉華暖心獻計。（Youtube@TVB (official)）

「改過農曆生日」地獄級神回抑或暖心解方？

片段播出後，瞬間於網絡引爆爭議！不少網民直言睇到一頭霧水，狠批情節極度離地，甚至譏諷是「地獄級神回」。然而，亦有大批網民力撐編劇處理合理，留言指：「其實個解決辦法幾好，可能係演繹問題。」更有網民分享自身經歷，透露自己生日同樣不幸撞正父親死忌，當年母親確實也是幫他改過農曆生日來避開正日，認為劇情非常貼近現實生活，並非完全離地！

不少網民直言睇到一頭霧水。（Threads截圖）
網民指其對白是「地獄級神回」。（Threads截圖）
亦有網民力撐編劇處理合理。（Threads截圖）
網民分享自身經歷力撐。（Threads截圖）
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