袁澧林性騷擾｜圈中多次發生「鹹豬手」仲有黑名單　視后亦曾中招

袁澧林昨晚（12日）於社交平台親自撰寫長文，並以《 #那些永遠不會到來的道歉 》為題，當中親揭入行後屢遭性騷擾，曾被男導演評論外表與性慾、男前輩演員擅自加戲吻臉頰，事件引起極大迴響。



除了袁澧林，其實娛圈中亦有不少女藝人曾現身說法，大爆曾經遇過「鹹豬手」的經歷。

袁澧林親揭入行後屢遭性騷擾。（資料圖片）

亞視甘草演員譚少英（英姐）曾接受前亞視製作人楊紹鴻的YouTube頻道「小鴻吹水站3」訪問，大爆當年圈中鹹豬手出沒事件，而她亦是受害人之一。英姐憶述當年在化妝間遭遇，指有人是「慣咗手多」，有次對方從後熊抱少英姐，由於不習慣被摸，當個人「醒一醒」便即時作出反應，她說：「企起身一轉身就一巴星落去，其實我根本睇唔到係邊個，我下意識保護自己」。當時有不少人見到少英姐如此大反應都好愕然，當中包括鮑起靜（鮑姐），英姐向多手男說：「唔係個個好似佢（其他藝人）咁鍾意俾人攬架，我唔得架」。

譚少英擅長扮演賢妻良母，在教育電視中主要扮演母親角色，因此被稱為「御用阿媽」。（網上圖片）

英姐指對方係「慣犯」，突然從後熊抱式攬過嚟。（YouTube@小鴻吹水站3）

2008年，苑瓊丹在港台節目《瘋SHOW快活人》中大爆TVB有男藝人是「魔術鹹豬手」，會借表演魔術之名扮無意之中觸摸女藝員，被胸襲女星就包括郭羨妮和陳芷菁。後來更有幕後人員爆料，楊茜堯及陳敏之也是受害女藝人。事件發酵後，有不少人將矛頭指向蔡子健，當時他回覆傳媒表示：「如冇實質嘅證據，我唔需要回應，真係查到先算。」

當時不少人將矛頭指向蔡子健。（劇集截圖）

已故女星周海媚亦曾經中招，李家鼎在節目《肥媽李鼎》中曾經說過，鼎爺話：「有啲臨時演員，『hi』吓、『哄』吓，我就睇吓佢，話：『喂你搞啲咩嘢啊？』佢話：『關你X事啊？』」鼎爺更因此立即英雄救美，而抽水的演員則被他好好教訓了一頓，鼎爺說那個人已經變了「豬頭喇叭嘴」。當節目另外兩位主持肥媽及游嘉欣打聽該名女星是誰，希望鼎爺說出更多的線索，肥媽指：「咩年代都講吓啊！」鼎爺即指是80年代的一線女星。游游隨即問該女星還在香港發展嗎？鼎爺說已經回內地發展，肥媽便立即猜到是誰：「周海媚！」鼎爺即說：「中！」

《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持。(《肥媽李鼎》截圖)

(周海媚@微博)

視后唐詩詠曾在網上節目《絲打圍爐》中分享，她憶述當年二十多歲還未進入TVB，在一次選角面試中，一位坐在她對面的幕後站在她身旁，並對準備離開的Natalie上下其手，他不斷撫摸她的背部說道：「係啦，所以你都諗吓啦，你想唔想做呢個角色呀⋯⋯」而唐詩詠馬上側開身體並說道：「係喎，我問下媽咪先！」

唐詩詠分享當時遭到鹹豬手的經歷（YouTube/@ChillGOOD TV）

既然娛圈中有那麼多「鹹豬手」，女藝人如何防備？劉佩玥曾接受訪問時指，圈中原來有一份「危險男名單」，提醒女演員拍親熱戲時必須時刻保持警惕、保護自己！她坦言圈中確實存在某些需要提防的「危險人物」！她更透露曾聽聞公司女性朋友的驚險遭遇：「喺行內確實有聽過，亦有身邊嘅女性同事或者朋友同我訴苦。佢哋試過喺溝通不足嘅情況下，被對方做咗啲令佢哋覺得好不舒服嘅嘢。」

劉佩玥坦言，圈中確實有一份女演員之間私下流傳的「重點提防男名單」。她藉此呼籲所有女演員，無論資歷深淺，遇到不適情況必須即時溝通與拒絕：「無論你係幾大年紀、角色有幾重，大家拍戲前一定要溝通！可能人家真係無心，但如果覺得不舒服，當刻一定要去講！保護自己亦都係保護對方，大家溝通得好，先至唔會有誤會。」