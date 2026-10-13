愛．回家之三代同糖｜獲《開心速遞》班底加盟　神秘剪影掀競猜熱

無綫處境劇《愛．回家之三代同糖》（下文簡稱《三代同糖》），由羅永賢（Marco）監製，馬俊縈編審，馬俊縈、謝浩洋、潘逸豪執行監製，逢周一至周五晚八點翡翠台播映。



焦點圖片。（公關提供）

官方釋出神秘剪影與終極貼士

日前《開心速遞》四子「金城安」周嘉洛、「朱凌凌」吳偉豪、「風少」陳浚霆及「艾頓壯」焦浩軒突然在社交平台投下震撼彈，預告有《開心速遞》班底踩入《三代同糖》劇組，消息一出引爆網絡熱話。

TVB官方公布兩人的神秘剪影及「終極貼士」。（公關提供）

昨晚（12日）TVB官方正式宣布《開心速遞》的兩位核心成員將會強勢加盟《三代同糖》，並公開兩人的神秘剪影及「終極貼士」：男方是「大隻仔好打得」，女方則是「美貌與智慧並重」，網民秒速化身「名偵探柯南」瘋狂解碼！

呂慧儀。（公關提供）

樊亦敏。（公關提供）

「美貌與智慧並重」直指港姐陣營

男星方面，「金城安」周嘉洛、「送水輝」許家傑及「KC」歐瑞偉呼聲最高。有網民留言發揮無限想像：「講到好打，一定係KC」、「送水輝啲爆肌絕對符合大隻仔條件」、「安仔出名大隻！」至於女星方面，一句「美貌與智慧並重」直接令網民將目光投向港姐出身的女演員！「大小姐」林淑敏、「熊若水」呂慧儀、「三太」樊亦敏以及「Bonnie」林凱恩均成為大熱門。

林凱恩、周嘉洛。（公關提供）

當中不少網民更希望《開心速遞》的經典CP能在《三代同糖》再續前緣：「KC同Terry係神組合」、「好想再睇大小姐，咁當然要有埋送水輝。」

李偉健、歐瑞偉。（公關提供）