醉夢劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《醉夢》陸劇，有賈東岩、楊陽、趙梓博作為編劇，楊陽為執導，由劉詩詩、胡先煦領銜主演的一套以懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《醉夢》電視劇情大綱

多年前，調查記者沈樂水（劉詩詩飾）手持紀實攝影機，深入探訪拉城啤酒廠，用鏡頭捕捉這群廠工最真實的日常生活點滴。然而，這間昔日令整座城市引以為傲的輝煌酒廠，在歷經多年落魄與衰退後，卻不幸淪為多宗血腥命案的發生地。在那些歲月裡，始終籠罩著一個無法散去的陰霾—女工劉雪梅（李沁飾）的離奇死亡謎團。

《醉夢》電視劇海報（醉梦官微@Weibo）

劉雪梅的命運悲劇，實則被死死地扣連在一個充斥著貪婪與權欲的巨大陰謀黑洞之中。不過，天網恢恢，真相往往就藏匿在那些最容易被世人遺忘的細微角落。這場恩怨輪迴，最終迎來了終局。而沈樂水亦決定再度舉起攝影機，將這段橫跨漫長歲月、在利益與生死邊緣掙扎的人性軌跡，一字不漏地完整記錄下來。

《醉夢》電視劇海報（醉梦官微@Weibo）

《醉夢》播出更新時間｜最新追劇日曆

《醉夢》電視劇幾時播?《醉夢》於10月16日播放，一共有16集，由騰訊視頻播放。10月16日騰訊視訊全網獨播，會員每日18點更新，首更3集，SVIP搶先看1集。

《醉夢》播出更新時間｜最新追劇日曆

《醉夢》演員

劉詩詩 飾 沈樂水

劉詩詩 飾 沈樂水（醉梦官微@Weibo）

胡先煦 飾 高雪林

胡先煦 飾 高雪林（醉梦官微@Weibo）

李沁 飾 劉雪梅

李沁 飾 劉雪梅（醉梦官微@Weibo）

李乃文 飾 趙海鵬