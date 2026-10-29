嫁金釵線上看結局劇情｜最新播出更新時間｜田曦薇擊敗皇后韓家？

《嫁金釵》陸劇，改編自笑佳人的同名小說。有《延禧攻略》編劇周末作為編劇，《雁回時》導演楊龍為執導，由田曦薇、閆桉領銜主演的一套古裝愛情傳奇電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《嫁金釵》電視劇情大綱

阿醜（田曦薇 飾）原是街上倒夜香的低賤少女，人人皆可踐踏欺凌，只因一張酷似侯府千金魏嬈（君黛）的面容，意外成為國公府世子陸濯的沖喜新娘。阿醜野心勃勃，一心藉機上位，然而瀕死的新婚丈夫忽然甦醒，鳩佔鵲巢引來連綿災禍。魏嬈恨她鳩佔鵲巢，急欲除之後快；陸濯認定她是蛇蠍婦人，百般提防謀算。國公府明面一團和氣，實則陷阱重重、步步殺機。阿醜穩紮穩打精心謀劃，手段百出贏得丈夫痴愛，更查出了自己身世的秘密，與至親最終團圓，從底層夜香婦一路逆襲上位，過出光芒萬丈的錦繡人生。

《嫁金釵》分集劇情

《嫁金釵》1-5集分集劇情

第1集：長公主府宴上，承安伯府四姑娘魏嬈展露狠辣心計，因不滿謝畫樓婢女非議生母操行且謝氏覬覦其未婚夫陸濯，當場掌摑主僕二人並將謝畫樓推落疊翠亭，甚至狠心割傷手掌倒打一耙。然而，久經沙場的英國公世子陸濯一眼看穿其自殘構陷的把戲，認定魏嬈美豔皮囊下心如蛇蠍，暗誓凱旋後定要解除婚約。回府後，善於偽裝的魏嬈謊稱陸濯將登門迎娶，哄得魏老夫人與姑母等人備下厚重嫁妝偏愛有加，令深知其惡女真面目的三妹魏嬋忿忿不平。

未料邊關傳來捷報，陸濯雖勝卻中劇毒箭傷、性命垂危。英國公府以太后懿旨強勢提親，逼魏嬈五日內過門沖喜。驚聞噩耗的魏嬈痛打落井下石的魏嬋，藉著長輩的疼惜迫使老夫人重罰魏嬋，但面對違抗不得的皇家旨意，不甘陪葬的魏嬈心生毒計，挑動姑母魏恆娥的庇護之心，密謀於京城中搜尋替身代己替嫁，一場各懷機心的深宅風波就此拉開序幕。

第2集：身處泥濘的浣衣女阿丑為護幼妹不入火坑，憤而手刃逼債惡徒淪為待決死囚。正苦尋替身的魏恆娥因其與魏嬈容貌驚人神似，暗中運作李代桃僵將其換回伯府；郭虞鳳雖驚疑其容貌過於相像，但在驗過舊物後亦只能對這樁偷天陷阱默許縱容。沉著機警的阿丑不卑不亢，藉此機緣索得五萬巨款並密謀安頓病母與幼弟妹；真魏嬈則更名「君黛」隱匿溫泉別莊暫避風頭，阿丑受命頂替魏家四姑娘，身披外祖母壽安君求得的御賜絳紅聖衣與金冠，頂著萬千非議昂首代嫁入英國公府。

大婚之日，阿丑生母依計迷暈伯府盯梢之人攜兒女遠走高飛，無良賭鬼父親則遭伯府滅口。國公府內，阿丑獨自面對昏迷不醒的陸濯行禮合巹，未料新婚之夜竟真降下沖喜奇蹟，重傷垂危的陸濯於床榻間驟然甦醒。全府上下歡騰一片、對新婦感激涕零，可迎向阿丑的卻非劫後餘生的溫情，而是陸濯眼中宛如要將其生吞活剝的徹骨寒芒與深仇大恨。全然不知舊日過節的阿丑暗自心驚，在脫離市井泥沼後，迎頭撞入了更加莫測凶險的侯門恩仇。

第3集：新婚次日，陸濯移居書齋並勒令魏嬈三日內自請離府，否則便揭穿其推謝畫樓墜崖的惡行。魏嬈從碧桃口中獲悉原主舊怨後，深知陸濯鐵石心腸難以說動，轉而設法在國公府中尋求立足生機。面對陪嫁惡僕吳傅母的暗中下藥與刁難，魏嬈借分發見面禮之機讓吳傅母當眾露怯出醜，並以親手刺繡博得國公老夫人好感。為徹底破除被驅逐出府的死局，魏嬈趁三房幼子陸澈失足墜瓦之際奮不顧身相救，更狠心將手臂撞向假山自造骨錯重傷，以苦肉奇計成功博得老夫人的嚴厲庇護與全府敬重。

面對魏嬈真實慘烈的傷勢，受祖母斥責的陸濯心生愧疚登門致歉，二人擊掌立下「對外佯裝恩愛、一年後平靜和離」的盟約，令魏嬈在步步驚心的侯門險境中博得喘息之機。然而懷恨在心的吳傅母私下痛打婢女洩憤，更鋌而走險在蓮子湯中投下致命猛藥企圖置魏嬈於死地。機警的碧桃暗中調包湯盅，反教心狠手辣的吳傅母自食惡果、當場毒發身亡。惡奴斃命的混亂時刻，屋外驟然傳來陸濯前來的通報聲，內宅命案再度將剛站穩腳跟的魏嬈推向凶險莫測的旋渦之中。

第4集：陪嫁惡奴猝死房中，為免剛過門便惹出命案風波，魏嬈在陸濯突訪之際急中生智，將吳傅母的屍身強塞入衣櫥，並以衣衫不整的嬌弱姿態「以退為進」，成功打消了陸濯開櫥查探的念頭。入夜後，深諳陸濯多疑本性的魏嬈，刻意與婢女碧桃在廢院裡演了一齣以假亂真的主僕夜話，成功卸下暗中尾隨的陸濯與戒得的防備。待其離去後，主僕二人迅速將屍體投入枯井，加上吳傅母房中財物早已被碧桃清空，眾人順理成章地以為這貪婪老嫗是捲款潛逃回了娘家，危機暫時得以平息。隨著陸濯傷勢痊癒，他藉著陪新婦「回門」的由頭獲准出府，而身為替身死囚的魏嬈，卻對這趟危機四伏的歸寧之旅感到無比忐忑。

聽聞陸濯不僅沒死還即將登門，伯府內的魏恆娥與郭虞鳳驚恐萬分，藏匿於別莊的真魏嬈（君黛）更是妒火中燒，魏恆娥遂暗中籌劃在回門之日進行「撥亂反正」。回門途中，陸濯在攙扶妻子登車時，意外察覺魏嬈雙手佈滿粗繭與舊疤，心中疑竇暗生；他隨後將魏嬈安置在銀樓挑選首飾，自己則暗中與戚仲愷會面，佈下假借截獲密信以引出軍中內奸的計策。抵達魏府後，不知內情的魏老夫人對孫女傾注滿腔慈爱，私下塞給她豐厚的田產與體己錢，令從小受盡苦楚的魏嬈大為感動。然而，老夫人在不經意間撫上魏嬈的滿手粗繭，定睛細看之下瞬間察覺了異樣。與此同時，魏恆娥與郭虞鳳早已佈下死局，藉口探望魏嬋將魏嬈誘至書院反鎖；滿心嫉恨的君黛為奪回世子妃的無上尊榮，竟親自放火，誓要讓這個替身葬身火海之中。

第5集：面對熊熊烈火，早有戒備的魏老夫人及時趕至撲滅火勢，將魏嬈救出。君黛惡人先告狀跪地顛倒黑白，魏恆娥亦趁機煽動下人滅口，生死關頭魏嬈奮力掙脫，當眾拋出「國公府內藏有揭露真相之保命符」的殺手鐧；與此同時，碧桃引得陸濯強闖救人。老夫人為保家族榮辱與安危，毅然斬斷君黛的哭鬧糾纏，果斷定奪「誰與陸濯拜堂，誰便是魏嬈」，將失控的君黛綁起並貶為「乾孫女」暗中看管。死裡逃生的魏嬈撞入陸濯懷中急奔回府，不僅沉著應對取回了藏於藥石枕中的密信，更以過人智謀圓滿化解了陸濯對其手上粗繭的疑心試探。

回府後，魏嬈巧借陸長寧的挑釁順勢示弱，引得陸濯出手相護；而面對戚仲愷私下識破其替身身份的耳語，魏嬈更當場反手狠抽其一記耳光，厲聲斥其輕薄長嫂，以強硬姿態堵住悠悠之口。然而怨恨攻心的君黛在魏恆娥相助下於七夕微服潛出，趁魏嬈放花燈時將其按入冰冷河水中企圖溺殺。危急之際，魏嬈屏息假死，趁其鬆懈反手將君黛一同拖入刺骨暗流中以命相搏；待陸濯聞聲飛奔將魏嬈救起時，躲在暗處的君黛滿目怨毒，這場真假嫡女的侯門生死角力已然徹底陷入白熱化。

《嫁金釵》6-10集分集劇情

第6集：陸濯離府辦理要務之際，小廝莊棋趁機竊走密信潛逃至西亭侯府。陸濯果斷帶兵圍堵搜查，卻發現莊棋已被西亭侯世子韓遼的惡犬咬死，死無對證。然而，韓遼在莊棋臨死前已獲悉魏嬈替嫁的驚天秘密，深知與陸濯徹底結怨的他，暗自盤算將這份把柄化為牽制國公府的棋子。與此同時，走投無路的君黛逃往郊外向霍家求助，一直愛慕她的霍家長子霍玦一口答應，誓要不擇手段助她奪回世子夫人的尊位。

危機四伏之下，魏嬈深知唯有讓全京城只認她這一個「魏嬈」方能保命。適逢英國公老夫人壽宴將至，魏嬈主動請纓籌辦。面對等著看笑話的妯娌，她巧妙請出陸濯生母坐鎮立威，並藉陸濯指派的親信順利震懾陽奉陰違的下人。為令壽宴出奇制勝，魏嬈不僅籌備蝴蝶巧思，更在紙帳作畫時故意出言挑逗惹惱陸濯；待陸濯失控撕毀紙帳、心生愧疚之時，順理成章地讓他主動攬下尋找頂級工匠製作機關的差事。待陸濯冷靜回過神來，方才驚覺自己又中了這聰慧新婦的請君入甕之計。

第7集：英國公府老夫人的壽宴盛大開席，面對陸長寧為謝畫樓打抱不平的冷嘲熱諷，魏嬈泰然處之。她巧借「七輪扇」為悶熱的廳堂送來徐徐清涼，令陸濯破天荒地當眾盛讚，引得各房長輩刮目相看。隨後，魏嬈的賀禮更出乎眾人意料，她並未放出活蝶，而是獻上精巧的「引光奴」與一株寓意圓滿的百零八盞「燈盞樹」。隨著老夫人親手引燃主燈，百燈瞬間聯動齊明，這份別出心裁的孝心博得了滿堂喝彩。

宴會中途，西亭侯世子韓遼故意帶來大雜院的舊鄰劉婆，企圖當眾揭穿魏嬈的假身分。魏嬈將計就計，勃然大怒地痛斥韓遼竟將自己與浣衣倒夜香的粗婦相提並論，當場怒砸賀禮並強硬逐客。實則這一切皆在魏嬈掌控之中，她念及劉婆昔日在市井中的庇護教導之恩，早已在金釵中暗藏字條與碎金豆，授意劉婆在韓遼面前裝瘋賣傻、給出破綻百出的假口供，巧妙化解了韓遼的試探。

然而危機並未解除，表兄霍玦藉著帶儺戲班子入府的契機暗中發難。他用迷香迷暈了疲憊不堪的魏嬈，潛伏在側的君黛隨即現身，企圖劃花魏嬈的臉並換上衣服取而代之。千鈞一髮之際，儘管陸濯被謝畫樓刻意絆住腳步，但機警的碧桃果斷向戚仲愷求援。兩人聯手反制，不僅順利救出魏嬈，更來了個「偷天換日」，將君黛塞進原本準備運走魏嬈的木箱裡，陰差陽錯之下，這口箱子竟被韓遼帶出了國公府。

歷經連番暗戰，魏嬈步步驚心地撐到壽宴圓滿落幕。在送別魏府老夫人時，她不忘暗暗出言提點。然而，當身心俱疲的魏嬈在碧桃攙扶下回到房中，剛卸下防備長舒一口氣時，屋內暗處卻突然傳來陸濯低沉冷酷的聲音。他打破沉默，目光如炬地逼問眼前這個處處透著古怪的新婦究竟是誰，將魏嬈再次推向了生死攸關的懸崖邊緣。

第8集：韓遼發現自己陰差陽錯擄回的竟是言行跋扈、脾氣暴戾的真魏嬈（君黛），深感其粗野不堪反倒不如那個冒牌貨。霍玦搬出因雨滯留京師的帝王乳母壽安君強行介入，迫使忌憚皇權的韓遼在無憑無據下只得放人。魏老夫人聞訊親赴壽安君府，當面揭露君黛瞞天過海的替嫁惡行險些葬送魏氏滿門，令壽安君驚怒交加，痛摑執迷不悟、草菅人命的孫女，並果斷駁回了霍玦向深宮小周氏求援的魯莽提議。

另一邊，陸濯因「大家閨秀通曉民間儺舞」的破綻再度生疑逼問，魏嬈索性當場褪去外衣擾亂其心神，繼而以退為進，字字啼血控訴自己忍受病痛彩妝娛客以討其歡心，卻只換來冷酷猜忌與無端盤剝，憤而強硬將陸濯逐出房門。深感陸濯心防難破，魏嬈決心逆天改命，轉而藉戚仲愷對自己的憐惜設局。她故意在陸濯面前佯裝傾心於戚仲愷，引得向來冷峻的陸濯心潮失控、徹夜難眠；在暗中探得戚仲愷為魏嬈四處尋訪「豚皮餅」後，醋意大發的陸濯當機立斷，力排眾議拉魏嬈入陸氏宗祠行廟見之禮，將其死死綁定在「陸家宗婦」之位，令暗中布下激將連環計的魏嬈成功得逞。

然而權位剛定，殺機驟臨。剛踏出宗祠的魏嬈隱約聽見幼弟的童稚之聲，未等良才尋訪回報，深諳其替嫁軟肋的韓遼便搶先一步截獲並綁架了她逃亡在外的家人。當韓遼派來的眼線手持沾著家人氣息的紅繩暗中傳話時，魏嬈頓時如墜冰窖——剛剛在國公府奪得合法正室地位的她，轉瞬又被韓遼掐住了最致命的命脈軟肋。

第9集：面對韓遼以幼弟潤生性命相要挾的絕境，魏嬈表面上妥協，暗中放任韓遼的眼線安福混入陸氏祠堂，實則在傳話中巧妙借戲文《紅丸記》向聰慧的妹妹紅線發出警示。看著陸濯生母對自己視如己出地疼愛，良知未泯的魏嬈決意絕不助紂為虐構陷陸家。她深夜故意焦躁踱步，成功引發陸濯的警覺；次日又與碧桃演雙簧，藉機藏起祭祀用的玉琥，引導陸濯派人搜查祠堂，進而一舉搜出韓遼企圖栽贓陸家謀反的黃金禮器。在魏嬈的提點下，陸濯沒有打草驚蛇，而是甕中捉鱉拿下安福，並讓他放出假飛鴿傳書穩住韓遼。

韓遼誤以為奸計得逞，欲將魏嬈家人帶至城外滅口。所幸魏嬈早已暗托戚仲愷帶人半路截殺，成功救下阿母與弟弟；而機靈的紅線則依照姐姐的暗示，故意被擒以配合反殺大計。陸家祭祀當日，韓遼囂張地帶著太后幼子戎王與紅線闖入祠堂，企圖當眾揭穿魏嬈的替身真面目。魏嬈臨危不亂，故意將身旁的長輩稱作「世子夫人」，紅線心領神會順勢叩拜，當場坐實了「證人不識真魏嬈」的破綻，並隨即聲淚俱下地將韓遼的綁架與威逼添油加醋地公之於眾。

氣急敗壞的韓遼掀翻祭桌，卻發現用以栽贓的黃金禮器早已不翼而飛。陸濯隨即押上安福，當眾揭穿韓遼企圖構陷英國公府滿門抄斬的歹毒居心。群情激憤之際，魏嬈率先發難，抄起祭器將韓遼砸得頭破血流；怒火中燒的陸氏一門索性緊閉祠堂大門，將不可一世的戎王與韓遼痛毆了一頓。

事後，魏嬈與家人短暫團聚，恩威並施地安頓好親人。而祠堂風波則迅速延燒至朝堂，英國公父子進宮面聖，御史們齊聚宮門要求嚴懲戎王與韓家。太后為保溺愛的幼子竟以絕食相逼，令皇帝左右為難。此時，深得聖寵的麗婕妤（周芙）向皇帝獻上一計，並藉口以解「思女之情」，讓皇帝下旨將陸濯的新婦魏嬈召入深宮。剛在侯門站穩腳跟的魏嬈，就此被捲入了更加波譎雲詭的宮廷暗戰之中。

第10集：面聖之際，皇帝與長公主意欲居中調停陸家與戎王、韓遼的恩怨。魏嬈以苦主身分臨危不亂，先是搬出律法當庭提議斬去戎王與韓遼雙足，震驚四座；隨後又順水推舟，將死罪轉化為鉅額的「金錢贖罪」，替陸家索要了戎王新建的東城大宅，以及韓遼的兩萬金、藥王山五百畝良田、莊園與三百奴役，並附加一個月的城旦苦役。這番以退為進的精算，不僅給足了皇帝台階，更讓陸家贏得了極其豐厚的實質賠償。

離開大殿後，魏嬈無可避免地迎來了與生母麗婕妤（周芙）的重逢。面對周芙積攢十數載的深沉母愛，身為替身死囚的魏嬈心虛且愧疚，全程因緊張而胃痛發作，未敢喚出一聲「阿母」，最終在陸濯的霸氣相護與宮人催促下匆匆逃離。周芙因化解朝局危機有功，獲封位同副后的「昭儀」，然而其派去探望壽安君的女官櫻姑歸來，竟將魏嬈替嫁的驚天秘聞全盤托出，這樁欺君之罪徹底暴露於深宮之中。

自知身分敗露、死期將至的魏嬈，開始從容安排後事。她將一半財物分贈碧桃等忠心婢女，又將價值連城的田契全數撕毀，剩餘金銀則全數託付戚仲愷換作糧食送往義賑所施粥濟民。隱於暗處馬車內的君黛冷眼看著這一切，斷言這個「瘋子」已走到絕路。察覺魏嬈散盡家財且不打算回府的陸濯，洞悉其深意，立刻命人備車趕往藥王山佈局；而歸途中的魏嬈則被宮中郎衛重重包圍，她平靜地制止了欲上前護衛的戚仲愷，坦然而無畏地迎接自己宿命般的死局。

《嫁金釵》11-15集分集劇情

第11集：壽安君與麗昭儀（周芙）深夜將魏嬈劫持至蘭苑，企圖軟硬兼施逼其讓出世子夫人之位，並以商貿為餌誘其跟隨霍玦離京。清醒的魏嬈深知一旦遠離京師必遭滅口，面對生母周芙的無情掌摑與殘酷的「釜烹之刑」威脅，她骨子裡的不屈與傲氣徹底爆發，死守至天明亦絕不低頭。千鈞一髮之際，陸濯快馬趕至，一眼便識破企圖冒名頂替的君黛並將其無情甩開。他強闖入屋，心痛地用披風裹住為推翻滾水而雙手重度燙傷的魏嬈；面對麗昭儀的強權施壓，陸濯強勢亮出殺手鐧——憑藉魏嬈施粥善舉引發的萬民書，他已從陛下處求得聖旨，正式敕封魏嬈為「武安翁」。皇命在前，麗昭儀與君黛只能眼睜睜看著陸濯將人光明正大地帶走。

這場風波讓壽安君看穿了周芙視人命如草芥的狠辣殺心，她不禁感嘆，魏嬈那股為了活下去而撞破南牆不回頭的倔強，實則比君黛更像當年那個跪求入宮掙前程的周芙；然而深陷宮廷算計的周芙，卻對這份驚人的血脈共鳴一無所知。回府後，陸濯貼心地將魏嬈散盡的金銀珠玉盡數贖回，他深知魏嬈刻意討好甚至企圖誕下子嗣皆是為了加重保命的籌碼，他不願接受這份虛情假意，而步步驚心的魏嬈也給不起純粹的真心，兩人之間維持著一種清醒、克制卻又互相拉扯的微妙情感。

與此同時，魏家大娘郭虞鳳以家人性命為要挾，逼迫婢女碧桃暗中監視魏嬈的一舉一動。而在府外，面對慕名投奔的流民，無師自通的魏嬈展現出驚人的亂世生存謀略，她改變初衷，果斷從流民中挑選青壯年加以訓練，著手建立只屬於自己的私人武裝護衛。這份獨到的政治眼光與魄力令陸濯大為讚賞。然而，危機永遠如影隨形，宮中突然傳出懿旨，對陸家與魏嬈心存芥蒂的太后，竟親自點名召見剛獲封誥的魏嬈……

第12集：太后召魏嬈入宮借言語相匡、企圖誘其吐露替嫁之實，機敏的魏嬈巧舌周旋、避重就輕，生怕被牽連的周芙（麗昭儀）亦急忙趕來幫腔。魏嬈骨子裡的桀驁神韻令太后大感其與周芙年輕時如出一轍，終是消弭了猜忌。然而步出宮殿，周芙旋即撕下偽善面具，笑裡藏刀地以魏嬈家人性命相要挾，逼其自盡以替君黛鋪平歸途。親生母親近在眼前卻成逼命修羅，魏嬈寒心落淚，更陷於破局的沉思；而壽安君在周芙的冷血做派下生出疑心，暗遣霍玦私下徹查魏嬈身世，承安伯府內魏老夫人亦託人暗送玉鏈表明暗中相挺之意。

面對韓遼斷渠毀苗、企圖以藥王山流民莊稼刁難魏嬈的卑劣行徑，陸濯體恤其難處，親赴現場平息事端，戚仲愷更為此負傷；魏嬈與陸濯默契達成不鬧至御前的共識，誓以自身手腕坐實這「女領主」之位。與此同時，察覺郭虞鳳殺意的常傅母漏夜私逃遭霍玦截獲，並以身懷驚天大密要求面見壽安君。唯恐被揭穿的君黛巧言哄騙霍玦獲准單獨審訊，在後山殘酷逼問。即便常傅母避重就輕，僅吐露當年走失乃郭虞鳳買通乳母所為，君黛仍自導自演假裝被劫持，順勢狠心將常傅母推下山崖滅口。

命懸一線的常傅母墜崖未死，被霍玦急忙救回。在聞訊趕來的壽安君面前，重傷垂危、滿口嘔血的常傅母雙目圓睜，死死盯著面露驚慌的君黛，用盡最後一絲氣力以唇語無聲指認，眼前這位呼風喚雨的嬌貴千金，才是「假的」。真假嫡女的身世迷局在生死邊緣驟然撕開一道血痕，承安伯府與深宮的滔天巨浪已然無法遏止。

第13集：常傅母死不瞑目直指君黛是假，君黛借機將禍水引向魏嬈，更在霍玦興師問罪時施展美人計與哭訴，令霍玦再次心軟妥協。深知唯有手中握有實權方能立足的魏嬈，次日偕陸濯與戚仲愷親赴藥王山下視察莊園。面對韓遼派惡霸強佔水渠、毒打老弱企圖逼退新主，魏嬈訓練的親信護衛果斷出手護民。為徹底根除後患，魏嬈並未依常理廣邀京中顯貴，反而反其道而行大宴寒門儒生；被其胸襟折服的儒生劉子陽等人隨後依魏嬈之計，將韓遼欺壓良善的種種罪狀編成朗朗上口的市井民謠，陸濯更親自出手將小曲暗中擴散至軍營重地，掀起滔天民怨。

皇帝聽聞市井群情激憤與韓遼暴行後龍顏大怒，依陸濯之諫降旨杖責韓遼五十、罰其為魏嬈執役為奴一月，並將韓氏全族發配修建太后陵寢。窮途末路的韓遼狠心溺斃妻妾，藉侯府治喪之名並求得太后干預暫緩受刑，為後續局勢埋下陰霾。風波暫歇後，陸濯厲聲喝退了企圖霸佔莊園設宴享樂的內宅妯娌，獲老夫人全力支持這對小夫妻同心營建田莊。在魏嬈動身遷居之際，醋意橫生的陸濯逼得魏嬈親口吐露「需要他的名分與庇護」，被取悅的陸濯故意吊著不讓親吻，轉而霸道宣佈將隨她一同搬往莊園長相廝守。

另一邊，郭虞鳳前往閒莊收殮常傅母屍首，暗中嚴厲警告君黛切莫深究昔日舊事，更意有所指地點明「世上無人待她好，唯獨姑母魏恆娥絕不會害她」一句看似寬慰的隱晦提點，悄然撕開了君黛身世非魏家四姑娘、實乃魏恆娥私生骨肉的驚天真相。

第14集：霍玦循線查訪阿丑昔年做工的磨坊，拼湊出她令人心碎的童年——被賭徒父親賣去給富戶死子配冥婚陪葬、咬牙假死逃生，寒冬臘月衣衫襤褸地在羊圈與磨坊中任人欺凌碾壓。另一邊，君黛從魏恆娥處取走毒藥，故意引霍玦誤會其要在壽安君參湯中下毒，隨即當著霍玦的面仰頭飲毒使出狠絕的「苦肉計」，令霍玦在劇烈的愧疚與悔恨中徹底被其玩弄於股掌。與此同時，藥王山下的魏嬈偶見一對雙生子，心中對自己與君黛驚人相似的身世疑竇叢生；察覺麗昭儀派人意圖挾持阿母與弟妹，魏嬈果斷率親信護衛下藥智取宮衛，將家人安全轉移。

劉婆酒後吐露當年阿母抱回阿丑時手被狼咬的往事，門外暗聽的陸濯心疼如絞，隨即親赴廷尉衙門深挖舊案；然而生性敏銳的魏嬈並未輕信，深夜巧設一場「走水」假局試探人心。濃煙烈火中，阿母本能地棄魏嬈於不顧，發瘋般奔向妹妹紅線的房間。提燭下樓的魏嬈冷眼戳破溫情假象，崩潰癱軟的阿母終哭訴真相：當年在後山，真正的阿丑早已夭折，她意外撿到被遺棄且尚存一息的魏嬈，因懼怕官府追查拐帶貴戚千金之罪，只得將魏嬈幼時所著的華貴衣裳與貼身金圈死死封死在灶台之下。

得知殘酷真相的魏嬈重返昔日泥濘破敗的家，面對灶台枯坐半個時辰卻遲遲無法下手。破門而入的陸濯代其揮錘砸開灶膛，起出了深埋塵土的金圈與精緻錦衣。撫摸著本該屬於自己的富貴襁褓，魏嬈淚如雨下。原來二十載淪落泥沼、飲冰茹血的非人磨難，皆是一場徹頭徹尾被偷走的命運，她才是名正言順的承安伯府四姑娘。在命運巨浪徹底倒轉之際，陸濯握住她顫抖的雙手，柔聲吐露已安排了一位至關重要之人前來與她相見。

第15集：廷尉府左監查證十六年前伯府稚女走失卷宗，所載衣飾特徵與魏嬈灶底起出的信物分毫不差，徹底坐實了她才是承安伯府名正言順的真千金；而暗中窺探被擒的常傅母之夫呂倫，亦在逼問下招認閒莊的君黛實為冒牌貨。魏嬈與陸濯抽絲剝繭，念及魏恆娥與魏父乃雙生龍鳳，恍然勘破君黛的驚天身世——她極可能是魏恆娥見不得光的私生骨肉，這才有了當年李代桃僵、竊取嫡女命運的毒計。

趁太后離京坐湯療養，麗昭儀（周芙）決意肅清魏嬈。郭虞鳳借刀殺人，誘使魏恆娥攔駕隨行，君黛亦在壽安君熏香中下藥阻斷霍玦報信；陸濯洞悉皇帝突發校閱軍陣係麗昭儀調虎離山，果斷命戚仲愷拖延聖駕，自己率部強行出城救人，連國公老夫人的馳援馬車亦在途中遭攔。對質公堂之上，酷刑迫使呂倫屈打成招倒戈反噬，被郭虞鳳捏住軟肋的碧桃亦在絕境中被迫調包關鍵長命鎖；望著碧桃羞愧低垂的雙眼，魏嬈痛心疾首，方知朝夕相伴的貼身心腹竟是早已埋在身側的殺局暗棋。

在顛倒黑白的死局中，魏嬈含淚將最後一絲希冀寄託於天然的母女天性，周芙眼中閃過一瞬動容；未料君黛撕心裂肺闖入，借頭頂舊疤哭訴賣慘，郭虞鳳更從旁陰鷙拱火，配合偽造的受賄錢財，徹底將魏嬈釘死在欺君誣告的絕路上。正當周芙心狠下旨處決魏嬈之際，門外驟然響起了壽安君威嚴凌厲的斷喝之聲，在命懸一線的死地中力挽狂瀾。

《嫁金釵》16-20集分集劇情

第16集：壽安君強勢介入制止殺局，指出當年乳母與護衛滅口之案疑點重重，下令封鎖閒莊徹查到底；霍玦亦因君黛在祖母熏香中下藥謀害而觸及做人底線，痛摑之下徹底看清其蛇蠍面目並憤然與之割席。面對壽安君點破魏嬈的仁智方肖生父魏謹、君黛之暴戾絕非周氏骨肉的詰問，曾對親生女兒百般凌辱脅迫的麗昭儀（周芙）陷入無地自容的愧疚與踟躊之中。此時郭虞鳳暗度陳倉，教唆走投無路的君黛以九曲鴛鴦壺鴆殺魏嬈；在君黛的逼迫下，碧桃手腕顫抖地斟酒，而已洞悉人性的魏嬈溫言安撫碧桃「命運從不為奴僕所定」，坦然仰面引盡。未料碧桃早已暗調機關，滿臉獰笑以為計成的君黛轉瞬毒發暴斃，自食惡果。

魏恆娥見愛女慘死頓時發狂，自周芙手中奪劍欲刺魏嬈，危急關頭自南山剿匪歸來的陸濯破門而入，擲出匪首頭顱力挽狂瀾。陸濯押上活口屠虎與呂倫當面對質，鐵證如山之下揭穿當年魏恆娥因妒恨周芙改嫁，指使山匪屠殺乳母滅口、以私生女君黛「狸貓換太子」竊取伯府尊榮十六載的彌天大罪。然而，面對魏恆娥認下全部罪名卻否認調換長命鎖的破綻，魏嬈抽絲剝繭，當場厲聲逼出隱於暗處的真正操盤者郭虞鳳——原來她因昔年遭魏謹退婚致使名節盡毀而深埋刻骨仇恨，此番故意誘使君黛送死，只為借周芙之手親自斬殺親骨肉，誘生母手刃親女，嘗盡骨肉相殘、生不如死的誅心劇痛。

血淋淋的真相大白於天下，悔恨交加的周芙滿目含淚望向親女，可歷經數度生死凌虐、曾被生母以至親性命相脅的魏嬈早已心如死灰。她斷然斬斷這遲來的血脈羈絆，在傾盆暴雨中絕望狂奔而去；即便魏嬈對追趕而來的陸濯口出狠言、極力將所有人推向千里之外，一路捨命相隨的陸濯亦絕不放手，在滂沱風雨中強勢將心碎崩潰的魏嬈攬入懷中帶回莊園，為她殘破的命運撐起了風雨飄搖中最後的庇護之所。

第17集：為免魏嬈背負逼死長輩的非議，國公夫人力勸麗昭儀寬宥處置，將魏恆娥發配北地莊園苦役，郭虞鳳則遣送尊善祠終身苦修。深祠之內，周芙一針見血戳穿郭虞鳳畸形仇恨的源頭——昔年趁周芙有孕獻媚魏謹遭拒，魏謹的光風霽月反襯出郭虞鳳夫婿的昏庸好色，嫉恨由此滋生；如今周芙以其女魏嬋性命反向相脅，終迫使機關算盡的郭虞鳳懸樑自盡，承安伯魏咎的涼薄冷血更令魏府蒙上陰霾，痛失生母的魏嬋則在軟禁中對魏嬈種下刻骨仇恨。

另一邊，陸濯因強攔聖駕遭老國公罰跪兼施重杖，魏嬈挺身攬責方止住酷刑，卻在送藥時無意聽聞長輩與表妹對自己出身與名分的非議。前來探視的魏嬈撞見表妹詆毀自己，心灰意冷下轉身離去，恰恰錯過了陸濯隨後對表妹的厲聲斥責。為護全武安翁主尊嚴，亦不願陸濯再受門閥名聲所累，清醒自持的魏嬈決意斬斷情絲。她透過四叔母與麗昭儀劃清界線，討回碧桃與阿母的同時，索求了一道皇帝親賜的和離聖旨。

當和離詔書降臨英國公府，重傷未愈的陸濯苦苦哀求魏嬈回心轉意，卻只換來魏嬈冷漠決絕地甩開衣袖。滿腔赤誠換得恩斷義絕，陸濯絕望至極、急火攻心，當場嘔出一口心頭血，兩人的情緣在深宅門閥與權力棋局的夾縫中，走向慘烈的決裂深淵。

第18集：和離風波席捲英國公府，妯娌卓成君與任玉蓁暗自稱快，陸濯之母則恐兒子心疾復發、性命不保，哭求國公夫人挽回。為斬斷牽絆，魏嬈在察覺陸濯靠近時故意口出惡言，冷酷聲稱對其毫無情意、不願寄人籬下受盡白眼；心碎的陸濯咽下劇痛成全其決意，更依諾賠贈萬金妝奁。為護全魏嬈名聲，陸濯甚至在長輩面前謊稱是自己嫌棄魏嬈出身卑微方堅持和離，換來生母含恨的一記重摑。不足一年的有名無實之婚就此告終，魏嬈在離府前赴郊外祭拜由霍玦草草安葬的君黛，徹底勘破昔日恩仇。

壽安君親自將養母喬氏三人交還魏嬈，魏嬈恩怨分明，資助重病的喬氏回鄉安養、為聰慧的紅線延請名師，並將頑劣的潤生送去做學徒。處置雖得體，壽安君卻意味深長地警示其「匹夫無罪，懷璧其罪」，失去國公府庇護的翁主勢必淪為各方獵物。和離消息震動京畿，韓遼光膀上演負荊請罪，戚仲愷則殷勤教魏嬈策馬。魏嬈故意踩著韓遼之背翻身上馬將其貶為騎奴，引得戚、韓二人暗中較勁爭相牽馬；暗處馬車內的陸濯目睹此景妒火翻騰，魏嬈則直至陸濯車駕離去方才收場，深藏的心意在無聲拉扯中若隱若現。

與此同時，鄰近州縣帶地投奔的貧民絡繹不絕，魏嬈不顧觸怒門閥世家的風險，誓借麗昭儀之威庇護百姓。此時承安伯魏咎親赴祝餘山莊急報老夫人病危，魏嬈倉促回府，迎面撞見了郭虞鳳長女——端王妃魏姝。魏姝不同於魯莽叫囂的魏嬋，她神色端莊沉穩，當眾厲聲呵斥魏嬋對長姊無禮，展現出極具城府的拉攏姿態。然而屏退眾人後，魏姝卻神色莫測地告誡魏嬋「有所捨方有所得」，隨手將一支赤金髮釵推入通紅的炭火之中。平靜皮囊之下，一場依附於皇權爭奪的更深殺局已然悄然暗湧。

第19集：太后回宮後與皇后聯手發難，欲借韓遼喪妻之機強將魏嬈許配韓家以挫周芙銳氣；麗昭儀周芙先發制人，促成皇帝在上林苑設演武大會公開為魏嬈擇婿。英國公深感此舉有辱門風，意欲強行定下陸濯與謝畫樓的婚事，卻遭陸濯嚴詞回絕。魏嬈既往不咎將碧桃重新召回身側，更迎來遊學歸來、性情純良且天然親近長姊的四皇子劉朔護送赴宴。演武場上，韓遼連勝十五場且手段狠辣，重創陸家二郎更暗中下藥致戚仲愷無法站立，逼得帶傷的陸濯親自披甲下場。面對韓遼動用千機弩與下三濫陰招的步步緊逼，魏嬈當廷進言力爭「演武不論貴賤」破除世家壟斷；擂台之上，陸濯絕地反擊，以其人之道將千機弩反制韓遼奪下勝局，自身亦中箭染血。

心繫陸濯傷勢的魏嬈中計被誘入密室反鎖，韓遼臥榻企圖以損毀名節強逼魏嬈屈從下嫁。然而韓遼錯估了魏嬈刻在骨子裡的草莽殺性，被狠絕冷厲的魏嬈打得筋斷骨折、命懸一線；陸濯破門而入及時善後，在皇后率眾命婦趕來捉姦之際巧妙解圍，令太后與皇后的腌臢算計全盤落空。惱羞成怒的皇后密令死士偽裝成南山殘匪展開血腥報復，歸途中的竹林驟落致命殺機；忠心護主的碧桃飛身撲救，用血肉之軀替魏嬈擋下索命毒箭，令剛剛闖過上林苑死局的魏嬈，再度迎頭撞入命懸一線的喋血驚濤之中。

第20集：竹林伏擊慘烈異常，碧桃胸口中箭喋血，在魏嬈懷中吐露最後遺言氣絕身亡。馬車縛繩被斬傾覆，魏嬈與忠僕屍身滾落血泊，命懸一線之際戚仲愷率部馳援制服賊人。魏嬈力竭昏厥，醒後深知死士假託南山殘匪，實為皇后下的索命黑手。痛失朝夕相伴、情同手足的心腹，魏嬈閉門絕食、悲慟難抑；陸濯深諳其性，特請壽安君以春耕犁地轉移其心緒，堂堂國公府世子更甘願褪下矜貴之軀在魏嬈身後扶犁耕作，並贈予幼犬「金子」溫柔寬慰。面對外祖母「太后庇護下廢后無望」的深沉告誡，魏嬈表面隱忍順從，眼底的復仇烈火卻已暗自滔天。

奉詔入宮之際，皇后在宮道悍然發難，縱奴掌摑婢女遲蘭，更公然將腳踏上魏嬈肩頭極盡踐踏折辱。無力抗衡的魏嬈含淚嚥下奇恥大辱，面見麗昭儀時非但不肯離京避禍，反而一針見血直逼生母心魂，冷靜發問「可曾想過問鼎後位」，誓要以血還血為碧桃討回公道，轉身更藉劉朔拉扯倒地在鄭婕妤與端王妃魏姝面前巧施苦肉計，博得各方同情。

聞聽戚仲愷意欲求娶魏嬈，妒火中燒的陸濯夜潛山莊閨房，深情強吻魏嬈甘受一記響亮耳光，順勢擲出重磅籌碼：以親手助她踏平韓家、拉皇后下馬為代價，換取二人重結秦晉之好。山莊內暗潮再度暴起，婢女葛巾夜尋幼犬撞見兇徒行兇，倉皇逃命間引遲蘭做了替死鬼；次日遲蘭屍身於水中浮現，陸濯與戚仲愷抽絲剝繭，迅速從地窖工匠中擒獲脖頸留有掙扎抓痕的真兇，侯門莊園之下的深黑漩渦再度掀起喋血狂瀾。

《嫁金釵》21集分集劇情

第21集：山莊命案初發之際，儒生馮勝與劉子陽對是否報官及盤查侍女各執一詞，戚仲愷及時趕到，巧以流寇竊財滅口為由平息眾議，並與魏嬈心照不宣地遣退眾人。經夜探地窖與嚴訊，兇手阿本招認其為韓家舊僕，因莊園易主倉促而奉命留守窖內巨額搜刮所得的金銀銅山；遲蘭與一對傳信父子皆因撞破秘密慘遭滅口。魏嬈迅速將巨資轉移隱匿，並與陸濯暗中聯手於窖內布下致命陷阱；而畏罪私逃的侍女葛巾遭韓遼擒獲，受納妾承諾利誘淪為韓家內應。與此同時，上林苑刺殺之亂實為皇帝考驗皇子心性的殺局，端王母子雖表現勇武卻難掩奪嫡野心。魏嬈藉斥責劉朔疏於武藝而與麗昭儀故意翻臉，順勢投奔鄭婕妤示弱；次日宴席上，魏嬈與生母默契做戲，反手揪出鄭氏安插的宮婢暗樁，當場亮出端王妃魏姝所贈的厭勝凶符，一舉戳破鄭婕妤企圖以巫蠱之術構陷麗昭儀的陰謀，強勢反制並迫使鄭氏按兵不動，任由朝臣推舉景王為儲以誘敵深入。

另一邊，葛巾見魏嬈搬運箱籠入庫，誤信其私吞賑災錢糧，隨即在韓遼指使下擊鼓鳴冤誣告魏嬈。朝廷派員突擊搜查祝餘山莊，未搜得金餅糧米，反而在地窖中赫然起獲一百二十副鑄有韓氏族徽的精銳鐵甲；依律私藏甲冑逾五領即同謀逆，韓家謀反重罪已成鐵證。正當中尉府就私藏重甲案於宣室殿與眾臣爭執不休之際，深宮中的皇后與景王因消息閉塞對潑天大禍一無所知；景王更不知死活地因目睹仙鶴凌空，貿然闖殿向震怒的皇帝大肆諂報祥瑞吉兆，生生踩中天子猜忌謀逆的逆鱗。龍顏雷霆震怒之下，皇帝當即下旨褫奪景王親王服制，並將皇后嚴密幽禁於椒房殿內；魏嬈與陸濯裡應外合借刀殺人，終以驚天殺局將仇敵重挫於深宮朝堂。

《嫁金釵》什麼時候播?哪裡看?

《嫁金釵》電視劇什麼時候播?《嫁金釵》一共有30集，由CCTV-8、優酷全網獨播。2026年10月16日開播，在CCTV-8 21:30檔。CCTV-8 每晚21:30檔播出。優酷VIP會員10月29日至11月3日每天更新1集，11月7日至11月10日每天更新1集，SVIP每個更新日提前多看1集，11月3日收官禮直通大結局。

另外，Netflix 也將會上線。

Netflix時間表

嫁金釵｜Netflix時間表 10月22日 第15集 10月23日 第16集 10月24日 第17集 10月25日 第18集 10月26日 第19集 10月27日 第20集 10月28日 第21集

《嫁金釵》演員人物關係圖

演員人物關係圖（weibo@嫁金釵官微）

演員人物關係圖（weibo@嫁金釵官微）

《嫁金釵》演員

田曦薇 飾 魏嬈、君黛

田曦薇 飾 魏嬈、君黛（weibo@嫁金釵官微）

閆桉 飾 陸濯

閆桉 飾 陸濯（weibo@嫁金釵官微）

尹文萱 飾 阿蠻

尹文萱 飾 阿蠻（weibo@嫁金釵官微）

代高政 飾 韓遼

代高政 飾 韓遼（weibo@嫁金釵官微）

劉小北 飾 戚仲愷

劉小北 飾 戚仲愷（weibo@嫁金釵官微）

潘珺雅 飾 碧桃

潘珺雅 飾 碧桃（weibo@嫁金釵官微）

毛林穎 飾 周芙