好一個乖乖女劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員角色簡介

《好一個乖乖女》陸劇。有黎響、侯曉作為編劇，劉坦為執導，由徐夢潔、任世豪領銜主演的一套以愛情復仇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《好一個乖乖女》電視劇情大綱

鹿家二小姐鹿鳴于（徐夢潔 飾）自幼被養在深閨，長年飽受伯父一家百般折磨。為求擺脫這座牢籠，她精心策劃了一場逃亡，卻在逃離途中意外邂逅來自香江的段家繼承人段休冥（任世豪 飾）。鹿鳴于的聰慧、機敏與出眾容貌，深深吸引了段休冥；而鹿鳴于亦從對方身上敏銳地察覺到，這正是自己反擊伯父一家、完成復仇大計的絕佳契機。

於是，她臨時改變計劃，重返那個她一心想逃離的家，並一步步將段休冥牽引進自己的復仇佈局之中。然而在朝夕相處的過程中，她逐漸發現，自己那顆原本冰冷、只剩下仇恨的內心，竟在不知不覺間慢慢融化……

《好一個乖乖女》播出更新時間｜最新追劇日曆

《好一個乖乖女》電視劇幾時播?《好一個乖乖女》於10月12日12：00播放，一共有29集，由騰訊視頻、極光TV播放。會員每日中午12時更新2集，首更6集。周日起每日更新1集。10月31日起，非會員每日更新2集。

《好一個乖乖女》播出更新時間｜最新追劇日曆

《好一個乖乖女》演員

徐夢潔 飾鹿鳴于

徐夢潔 飾 鹿鳴于（火星劇社@Weibo）

任世豪 飾段休冥