鍾雪瑩不滿被評論「色慾演出」　私訊主編：睇唔到同套戲有咩關係

新晉影后鍾雪瑩（鍾說）今日（13日）凌晨突然於社交平台Instagram限時動態發帖，公開控訴一名文化界寫手兼主編，指其評論文章用字「嘩眾取寵」，更與電影作品《善男信女》本身毫無關係，對其撰文角度與用字表達極度反感！隨後，撰文控訴在專訪時遭遇性騷擾的袁澧林亦迅速轉發帖文聲援。

鍾雪瑩於2024年主演黃修平導演的《看我今天怎麼說》，飾演聾啞女孩「方素恩」一角，成功奪得金馬影后。（IG/@csy）

控訴文化界主編嘩眾取寵 鍾雪瑩：睇唔到同套戲有咩關係

鍾雪瑩於限時動態中上載了一張帖子截圖，圖中顯示該篇來自文化界寫手兼主編的文章，竟寫有「瞞住『阿爹』撻著阿倫，鍾說老師從影生涯激罕色慾演出，少少震撼」等惹火字眼。

對此，鍾雪瑩展現直率性格，公開了自己昨日私訊回覆該作者的內容，正面反駁道：「我對你呢段文字好反感，除咗話你嘩眾取寵之外，完全睇唔到同套戲有咩關係。無論如何，多謝你來欣賞我哋嘅電影。」

鍾雪瑩引述一篇文化界記者或主編介紹《善男信女》的文章，並批評言論。（IG/@csy）

嚴正質疑撰文角度 鍾說痛心：何不只說好？

對於該名主編的撰文角度與手法，鍾雪瑩在帖子中提出嚴正質疑。她認為原意用來褒獎與推廣好作品的文章，絕不應流於誇張與偏頗的呈現方式。她字字珠璣地寫道：「這種角度、這些用字，加點不實，這樣嗎？你認為作品好，何不只說好，而仍然是要這樣嗎？」希望外界將焦點重新放回電影與演員的專業付出上，而非靠博眼球的偏頗字句吸睛。

袁澧林全文如下：

川島小鳥拍攝文青女神袁澧林Angela，別具氣質。（利園提供）