璀璨之城丨高海寧為劇狠心剪短髮　張曦雯爆全劇換逾30套造型

《璀璨之城》定於十月十二日隆重首播，故事圍繞豪門內鬥展開，兩大花旦高海寧（高Ling）與張曦雯（Kelly）在劇中化身大少奶與二少奶，掀起一場無聲的暗黑角力。為了呈現極致的豪門氣派與角色內心的暗湧，劇組特意為二人量身打造了數十套奢華戰衣，未開戰已爆發濃烈火藥味。

《璀璨之城》劇照（圖片來源：TVB）

官方釋出的十大亮麗造型

在官方最新釋出的十大造型照中，兩位女主角展現出風格迥異的「豪門闊太」美學。高海寧飾演的大少奶「洪海允」以黑、白、灰及卡其等素色貼身套裝為主，完美凸顯冷艷幹練的女強人氣場；相反，張曦雯飾演的二少奶「王雪瑩」則主打高貴名媛路線，穿上古董公主裙、透視喱士恤衫及大露背雪紡絲綢晚裝，盡顯柔美名媛風采。兩人的視覺反差極大，讓整部劇的豪門爭鬥氣氛瞬間拉滿。

張曦雯飾演的二少奶「王雪瑩」則主打高貴名媛路線。（圖片來源：TVB）

張曦雯自爆劇中換逾30套造型

張曦雯日前受訪時笑言，今次拍攝堪稱「換衫騷」，全劇換了超過三十個造型，幾乎每場戲都有新裝登場。為了營造與高Ling截然不同的風格，Kelly更主動為角色加入不少個人意見，因為要和高Ling的角色形成鮮明的對比，所以在顏色選擇上用了許多柔和的淺色系，風格偏向甜美少女風一點。她更透露，由於拍攝期由暑假延至冬天，因此不少造型特意加入大褸配搭。

張曦雯飾演的二少奶「王雪瑩」則主打高貴名媛路線。（圖片來源：TVB）

高海寧為新劇狠心剪短髮染黑

另一方面，高海寧為了完美塑造大少奶硬朗不屈的性格，更狠心剪去長髮、拉直並染黑，造型上迎來大突破。她將不同質感的服飾混搭，再配上低調奢華的復古首飾。高Ling親自解讀穿搭心思時表示：「因為tough之餘都想展現到女性魅力，洪海允雖然有佢自己嘅堅持，但喺豪門生存又需要柔軟。」她直言飾品是突顯角色品味與內涵的key point。

高海寧飾演的大少奶「洪海允」以黑、白、灰及卡其等素色貼身套裝為主。（圖片來源：TVB）

高海寧飾演的大少奶「洪海允」以黑、白、灰及卡其等素色貼身套裝為主。（圖片來源：TVB）

二人劇中造型獲網民狂讚

劇集造型曝光後，隨即在各大社交平台引發熱烈討論。網民對兩人的服裝讚不絕口，不少人被高Ling的霸氣短髮驚艷：「高Ling今次型到爆，完全著出女強人氣場！」亦有粉絲被Kelly的名媛造型征服。更有不少劇迷猜測，兩人穿搭呈現如此極端的反差，可能暗示劇情將會迎來驚人大反轉。

張曦雯飾演的二少奶「王雪瑩」則主打高貴名媛路線。（圖片來源：TVB）