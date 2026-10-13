璀璨之城｜火辣親熱戲花絮曝光　張智霖抱陳曉華齊撻落床喘晒氣

無綫劇集《璀璨之城》首播即引爆全網熱話，張智霖（Chilam）與陳曉華（Hera）在劇中不足一分鐘的激烈親熱戲張力十足；然而官方釋出的幕後花絮卻畫風突變，鏡頭前火辣纏綿的兩人，鏡頭後卻連番笑場，Chilam更因抱起Hera時「唔夠力」而雙雙撻落床，場面既狼狽又搞笑！

璀璨之城分集劇情每日更新

張智霖陳曉華親熱戲張力十足。（公關提供）

豪門爭產40小時暗湧四起

《璀璨之城》昨晚（12日）首播，「世紀合體」的張智霖與吳卓羲（Ron）一開始便鬥智鬥力，互相推測對方底牌部署棋局，再加上深不可測的姜大衞，劇力萬鈞。首集劇情講述，澳門尚利鋒集團面臨掌舵人交接，主席官志琛（姜大衞飾）拋出退位震撼彈，掀起了長子官孝賢（張智霖飾）與次子官孝君（吳卓羲飾）連場權力爭奪戰。剛為官家處理好一單重要聆訊的孝賢原以為會得到父親支持，豈料志琛卻屬意接班人是孝君。關鍵投票前夕，志琛遭神祕人綁架，孝君與妻子王雪瑩（張曦雯飾）四處奔走籌措天價一億美金贖金救人。另邊廂，孝賢視此為絕佳契機，出盡全力在父親脫險歸來前先發制人、在黃金40小時內爭取支持票，可惜就在順利勝出一刻，志琛突然歸來並提出反對！

呢場戲好型。（公關提供）

呢場戲好型。（公關提供）

一分鐘激烈親熱戲引爆熱話

昨晚焦點場口，絕對是孝賢與任職報館高層情人郭芷媛（陳曉華Hera飾）的激情親熱戲。當志琛點名孝君接任尚利鋒集團董事會主席，心有不甘的他即找情人芷媛訴苦兼發洩！孝賢一入屋即與芷媛激烈擁吻，之後孝賢索性抱起芷媛將其搬向床繼續親熱，短短不足一分鐘場口已相當火辣，旋即在網絡引爆熱話。不少網民大讚Chilam與Hera雖然穿得密實，但二人互動卻相當有Feel，大讚二人演技上乘兼極有CP感；更有網民指事後只穿露肩Oversize上衣的Hera，看上去極有Chilam太太袁詠儀年青時的樣子，令場口感覺更微妙。網民：「一鏡到底，無縫銜接，絲滑演技」、「很有張力，其實兩個人都很密實，但就是演出一種火辣感」、「兩人既有肉體的牽絆又有思想的契合，很有Feel」、「好看，甚麼都沒露，但曖昧氣氛拉滿」。

網民大讚呢場戲沒有刻意露肉但又拍出曖昧感。（公關提供）

網民大讚呢場戲沒有刻意露肉但又拍出曖昧感。（公關提供）

張智霖封「不老男神」 陳曉華獲讚可塑性高

除了場口火辣感，兩位演員的顏值亦獲得了高度評價，Chilam更獲封不老：「張智霖身形管理太好，背好直好薄」、「張智霖真是不會老的」、「只要不特寫，看起來還就是三十幾歲的樣子，真的好帥」；陳曉華則被指顏值身材俱佳，網民指在《死有對証》中飾演可愛程醫生的她，來到《璀璨之城》馬上變成性感與知性兼備，大讚Hera可塑性高：「很有女人味，工作時也很幹練」、「陳曉華（不同劇）真係演繹到截然不同的感覺」、「陳曉華根本不像演的，真的越來越會拍戲了」、「可塑性真係好高，乖又得，壞又得，純純兔又得，女強人又得，得咗。」就連Chilam之前受訪，也曾公開點讚Hera：「唔係好使教佢其實，因為佢都好有talent應付所有嘢。」

張智霖「眼神殺」勁impressive。（公關提供）

陳曉華被指有年輕袁詠儀影子。（公關提供）

呢個畫面好唯美。（公關提供）

張智霖抱人「唔夠力」齊齊撻落床

昨日，myTV SUPER釋出場口拍攝花絮，原來鏡頭前打得火熱的二人，鏡頭背後連番笑場。Chilam拍攝抱起Hera的鏡頭時，一度辛苦至喘晒氣兼出晒汗，期間更因「唔夠力」與Hera一起撻落床，十分搞笑！原來今次是Hera入行以來首次挑戰親熱戲，她接受tvb.com訪問時，坦言事前並沒有太大心理壓力，並感激Chilam與監製陳維冠Joe事前用心指導：「Joe同Chilam好好，畀到好大嘅信心同安全感我。喺拍攝前，佢哋好理性咁同我傾點樣拍，同埋會有咩動作，之後再綵排，令我好清晰知道會點，成個過程好似上緊lecture咁。」

火辣親熱戲花絮曝光勁搞笑。（公關提供）

火辣親熱戲花絮曝光勁搞笑。（公關提供）

火辣親熱戲花絮曝光勁搞笑。（公關提供）

火辣親熱戲花絮曝光勁搞笑。（公關提供）

張智霖親解「眼神殺」背後秘訣

另Chilam昨晚還多次展現了角色城府深及銳利一面，尤其托眼鏡動作及接二連三的「眼神殺」，更是深不可測兼極有霸氣，難怪網民大讚：「張智霖太會演了。」Chilam接受tvb.com訪問時，提及眼鏡造型是他與監製Joe多次溝通後的定案。Chilam續指為了完美呈現「官孝賢」，他開拍前試戴了極多副眼鏡才找到「對味」感覺：「戴咗呢副後再抬頭望到鏡嘅自己，就知係佢喇！」

張曦雯陳煒一登場即鬥靚鬥美艷

昨晚另外兩場焦點場口，絕對是張智霖與滕麗名的法庭對壘戲，及蔣家旻與周志康在劇中衣香鬢影的盛大婚宴。相關2分半鐘的場口場地華麗、氣派十足，為了一氣呵成展現靚景，以及大少、二少各方滴水不漏的手段與豪門交鋒默契，劇組一鏡到底拍攝，呈現既有張力又有新鮮感的鏡頭。據知，這場現場台前幕後人數超過百人的場口，單是事前排練走位已花了兩個多小時，拍攝地點是上葡京綠茵勝境花園。

呢場戲一鏡到底盡顯台前幕後默契及功力。（公關提供）

呢場戲一鏡到底盡顯台前幕後默契及功力。（公關提供）

呢場戲一鏡到底盡顯台前幕後默契及功力。（公關提供）

呢場戲一鏡到底盡顯台前幕後默契及功力。（公關提供）

呢場戲一鏡到底盡顯台前幕後默契及功力。（公關提供）

呢場戲一鏡到底盡顯台前幕後默契及功力。（公關提供）

為了配合靚景，一眾女主角張曦雯、蔣家旻、陳煒，甚至是客串的關嘉敏等，亦以極盡亮麗美艷的造型亮相，難怪網民大讚《璀璨》靚女多！