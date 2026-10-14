陳秋霞為大女鍾惠嚴慶生　百億王國掌舵人二女鍾惠雅激罕現身

現年68歲的一代「玉女歌手」兼金馬影后陳秋霞，自1981年嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」拿督鍾廷森後，育有三名女兒，便淡出娛樂圈並移居當地專心相夫教女，鮮少在香港公開露面。近日她再度在社交媒體分享家庭照，為大女鍾惠嚴（Natalie）慶祝生日，更罕有令二女鍾惠雅曝光，旋即引來網民熱議。



好幸福的一家人！（FB@Chelsia Chan 陳秋霞）

再曬家庭照。（FB@Chelsia Chan 陳秋霞）

大女踏入「4字頭」感觸深

陳秋霞在帖文中滿懷母愛感性寫道：「這次是大女兒Natalie的生日party，真是不認老都不行了。小時候的嬌嬌女，已經4字頭了。非常感恩，祝她生活美滿幸福。媽媽永遠愛你。」字裏行間滿載對女兒的愛意與祝福。

大女鍾惠嚴眉眼間散發着媽媽年輕時的文藝神韻。（FB@Chelsia Chan 陳秋霞）

相中所見，壽星女鍾惠嚴留有一頭氣質長髮，眉清目秀、舉止溫婉，眉眼間散發着媽媽年輕時的文藝神韻；而罕有出鏡的二女鍾惠雅同樣顏值出眾，三母女捧著精緻的卡通甜品合影，笑靨如花，網民紛紛洗版激讚母女三人同框宛如三姊妹！

二女鍾惠雅激罕現身。（FB@Chelsia Chan 陳秋霞）

跨越癌魔風雨同路恩愛如初

陳秋霞與身家極度豐厚的「鋼鐵大王」鍾廷森結縭逾40載，夫妻倆攜手走過風雨，感情依舊恩愛甜蜜。雖然陳秋霞曾坦言三個女兒沒有遺傳到她的音樂與演藝細胞，但在商界與學術界卻各自闖出一片天！

陳秋霞與鍾廷森結縭逾40載。（FB@Chelsia Chan 陳秋霞）

陳秋霞曾憑《秋霞》一舉奪得第14屆金馬獎「最佳女主角」。（FB@Chelsia Chan 陳秋霞）

三名千金各自精彩

大女早年赴澳洲深造，學成後一直低調生活，如今已結婚並育有一子，讓陳秋霞榮升外婆，樂享弄孫之樂；二女鍾惠雅在香港讀書，持有香港理工大學多媒體設計和科技高級文憑，2013年進入家族核心企業金獅集團，並於2017年強勢入主旗下上市公司金獅工業（LIONIND）董事局出任董事，展現豪門女強人風範；細女鍾惠韻則遠赴北京求學。三位掌上明珠各展所長且孝順體貼，難怪陳秋霞合照時滿面春風，流露無比幸福與滿足！

大女鍾惠嚴早年赴澳洲深造，學成後一直低調生活。（FB@Chelsia Chan 陳秋霞）

二女鍾惠雅是女強人。（FB@Chelsia Chan 陳秋霞）