璀璨之城｜高海寧張曦雯交手火藥味勁濃　張智霖再現型爆黑超Look

暗黑名門爭鬥劇《璀璨之城》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。昨晚（13日）第二集劇情講述，香港檢控官洪海允Alice（高海寧飾）介入調查尚利鋒涉嫌商業罪案，傳召官家三父子官志琛（姜大衞飾）、官孝賢（張智霖飾）及官孝君（吳卓羲飾）問話。

張智霖戴超真係型到哩。（公關提供）

期間孝賢設計向Alice放孝軍毒針，幸孝軍及時澄清，法庭上Alice揭穿一切，逼令孝賢主動提出暫停所有職務。野心滿滿的Alice，最終因捲入媽咪餅店業權轉讓事件令升職受阻，及後孝賢在家族聚會上，竟宣布與Alice結婚，令孝軍及Kate（張曦雯飾）極為驚訝。Kate與Alice原本是好姊妹，及後因 Kate從Alice手上搶走孝君，二人正式反目！

呢場看似淡定大方、但暗地格劍嘅嗌交戲，張曦雯同高海寧都做得好好。 （公關提供）

高海寧張曦雯對決戲獲激讚

昨晚，相隔多年再度碰頭的情敵—Kelly與高 Ling，雖然全程掛著笑容、啖吐又看似優雅大方，但全程有骨落地、笑裡藏刀，獲網民封為「斯文底下的刀光劍影」：「不帶一句髒話，卻每句都都在暗自較勁。」Kelly：「唔係你爭住嚟做，專登要告我先生呀？」高 Ling：「咁告唔告佢哋又唔係由我一個話事嘅。」

呢場看似淡定大方、但暗地格劍嘅嗌交戲，張曦雯同高海寧都做得好好。 （公關提供）

Kelly：「等我仲以為你咁辛苦考咗檢控官咁多年做到好高級添，乜你話唔到事架？」高 Ling：「我哋唔係講邊個高級及邊個低級，我哋係講證據。」Kelly：「法律啲嘢我真係唔係好識，Anyway 咁多年冇見結咗婚未呀？」高 Ling：「未喎，我工作行先，點同你呀，細細個就立志做幸福少奶奶。」Kelly：「少奶奶唔易做架，一啲私人時間都冇，反而我羨慕你有自己嘅事業。」高 Ling：「原來呢十幾年嚟你都仲係圍住官孝君轉？」

呢場看似淡定大方、但暗地格劍嘅嗌交戲，張曦雯同高海寧都做得好好。 （公關提供）

張曦雯曬豪門盛宴Look仙氣滿瀉

由於高 Ling與Kelly劇中身段與背景大有不同，故二人「開火」時的狀態亦截然不同，Kelly滿面輕蔑笑容地宣示主權、高 Ling則Keep住高冷兼不卑不亢；二人雖然沒有發惡，但看似笑意的雙眼卻充滿殺機，難怪獲讚「眼神絕了」，網面上滿是野心的Kelly亦被指演技有突破。除了演技獲讚，網民認為單是首集已換足5個造型的 Kelly，服裝造型質感很好，著出名媛感，又大讚她與卓羲的「冧爆對望」極有CP感，成功掀起網民追劇欲望。

Kelly演繹打翻醋罈都係一絕。（公關提供）

為了宣傳新劇，Kelly昨日大晒劇中首集豪門盛宴Look，獲網民大讚仙氣爆燈，更有網民搞笑稱「羨慕吳卓羲」：「太美了太美了，跟Ron超搭」、「優雅大女主」、「超靚」、「好有氣質」、「仙氣逼人」、「又美又甜」、「靚到好似公主咁」。

Kelly演繹打翻醋罈都係一絕。（公關提供）

高海寧內斂演技大獲好評

至於昨晚接連以女強人套裝Look出場的高 Ling，整集散發著高冷知性美，為配合角色冷靜人設，高 Ling昨晚整整一集都沒有展現任何激動情緒，即使面對孝賢及前度孝君輪流向媽咪芬姨（王綺琴飾）出招，明明極度生氣又因誤會孝君大感尷尬的她，低調地清喉嚨表達內 心掙扎的同時，就連撕掉餅店轉讓合同時亦未有瞪眼等大動作，只是默默地用力撕，獲激讚「情緒表達很準確」，演技再度昇華。

呢場戲高 Ling 做得好好。（公關提供）

張智霖型爆黑超Look掀集體回憶

除了女角造型，兩位男主的造型亦贏盡熱話，包括吳卓義的「Oversize」西裝，及張智霖在君臨舫上展現的酷爆黑超 Look。回想當年《衝上雲霄 II》，張智霖型到炸裂的「Cool 魔黑超Look」型爆全城，今日Chilam黑超再起自然引爆集體回憶，有網民笑言：「Cool魔與黑超果然是絕配」。

張智霖戴超真係型到呢。（公關提供）

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幕後NG笑料百出

昨晚myTV SUPER釋出的NG片又是超爆笑，Chilam在鏡頭前雖然霸氣全開，但鏡頭背後卻原來是大細路一名。昨晚播出的NG集合，Chilam忽然「發台瘟」講對白食晒螺絲，心虛的Chilam 竟選擇賴皮矇混過去：「我又唔係講唔到」，相當佻皮。另拍攝其中一場「交出手提電話」戲份時，Ron竟意外地出賣了江美儀的「恐怖大頭照」，最後還爽性幫美儀姐這個Look向劇組來個特寫，十分抵死。

估唔到私下嘅張智霖咁好玩。 （公關提供）