游嘉欣日本伊豆玩溪降滑瀑布　激流狂飆直呼「人生最勇敢嘅一日」

現年26歲的無綫（TVB）小花游嘉欣（游游），憑藉甜美外貌與親和力深得觀眾喜愛，鄰家女孩形象深入民心。近日她飛赴日本伊豆及熊本度假，原以為只是歎世界、浸溫泉的悠閒之旅，豈料她竟瞞住所有人悄悄「大解放」，私下越級挑戰超驚險極限運動，更激動解鎖了「人生最勇敢嘅一日」！



游嘉欣飛赴日本伊豆及熊本度假。（IG@kayan_yau）

歎日式抹茶刨冰。（IG@kayan_yau）

伊豆河津七瀑布溪降初體驗

游嘉欣在帖文中興奮透露：「以為伊豆只係去放鬆浸溫泉，估唔到竟然有咁刺激嘅隱藏玩法！事前完全冇睇詳細內容，行到上去先知要玩到咁大！」原來她參加了伊豆著名河津七瀑布的溪降（Canyoning）體驗，同場全是當地日本人。她特別提醒大家務必由專業教練帶領、穿足安全裝備，並要聽得懂基本日語。

出發前已興奮到彈起！（IG@kayan_yau）

先進行跳潭練習適應水性。（IG@kayan_yau）

解鎖了「人生最勇敢嘅一日」

從片段所見，戴上粉紅頭盔、穿上救生衣全副武裝的她，出發前已興奮到彈起。到了目的地，她先與同伴跳潭熱身適應水性，緊接挑戰極刺激的「天然滑水梯」——整個人橫躺在濕滑石面上，順著湍急激流飛馳滑落。到達最高瀑布時，她更是膽識過人、毫無懼色，於崖邊張開雙臂縱身躍入深潭。來到重頭戲，她一度恐懼到死死抓實教練手臂大叫「唔制」，直至教練狠心拋出一句「一生人一次」並主動推她下水，她才被瀑布激流沖着滑下，上水後更搞笑自嘲「好丟架」。成功挑戰後，她除下頭盔笑逐顏開，直呼這絕對是自己「人生最勇敢嘅一日」。

挑戰刺激的「天然滑水梯」。（IG@kayan_yau）

游嘉欣超緊張。（IG@kayan_yau）

直衝水潭！（IG@kayan_yau）

直呼是「人生最勇敢嘅一日」！（IG@kayan_yau）

歎特色甜品

除了伊豆的濕身冒險，游嘉欣亦走訪了熊本城及阿蘇火山。連日行程中，身為吃貨的她更品嚐了當地兩大名物甜品——日式抹茶刨冰與獨特的毛豆軟雪糕，大飽口福。期間她前往動物園遊玩時更獲幸運之神眷顧，一隻超萌小鸚鵡毫不怕生，直接飛到她香肩上專心整理羽毛；游嘉欣絲毫不抗拒，更搞怪擺出搞笑姿勢與園內的紅鶴同框互動，場面既溫馨又治癒。

小鸚鵡毫不認生。（IG@kayan_yau）

與園內的紅鶴同框互動。（IG@kayan_yau）

游嘉欣亦走訪了熊本城及阿蘇火山。（IG@kayan_yau）