「御用奸人」陳少邦為愛女反串扮白雪公主　被嘲：你咁核突！

現年46歲的TVB「御用奸角」陳少邦，入行多年憑狠辣眼神與精湛演技塑造過無數兇殘反派，令人不寒而慄。豈料私下身為廿四孝慈父的他，近日竟迎來人生前所未有的「滑鐵盧」！為了博愛女一笑，他徹底放下昔日硬漢尊嚴突破極限，誰知換來的不是溫馨感動，反而是當場被無情狠狠插刀，爆笑畫面隨即引爆網民熱議！



陳少邦私底下卻是不折不扣的「廿四孝慈父」兼愛妻號。（IG@bond_chan）

陳少邦爆肌扮公主

陳少邦日前一連發布兩條短片，大曬與5歲愛女陳妍菲（Freya）在樂園的爆笑日常。為信守對女兒「應承咗一定要做到最好」的諾言，大熱天下他竟不惜反串扮成經典白雪公主——身穿藍黃撞色蓬蓬長裙配白色大立領，頭戴標誌性紅蝴蝶結髮箍。只可惜他天生陽剛面孔配上一對健碩的「粗壯麒麟臂」，直接將嬌滴滴的公主泡泡袖撐到極限，畫面充滿極致違和感！

陳少邦化身白雪公主。（小紅書@陳少邦）

片中女兒化身鬼馬「小皇后」入戲發問：「魔鏡魔鏡，呢個世上邊個最靚？」自信心爆棚的陳少邦隨即跳出搶答：「梗係我白雪公主啦！」怎料愛女完全不按劇本出牌，一秒幽默拆台：「點會係你啊，你咁核突！」面對囡囡的甜蜜暴擊，陳少邦即撒嬌式逗趣反駁：「我幾靚啊！」

陳妍菲邪惡皇后氣勢十足。（小紅書@陳少邦）

粗壯麒麟臂撐爆泡泡袖戰衣。（小紅書@陳少邦）

囡囡超好戲啊！（小紅書@陳少邦）

陳少邦：「我幾靚啊！」（小紅書@陳少邦）

為博女兒一笑甘願「頂硬上」

在另一條後續短片中，成功「降服」爸爸的陳妍菲昂首闊步走在前方，甚有女王氣勢；陳少邦則認命乖乖尾隨在後。雖然鏡頭前全力交戲配合愛女，但他事後亦忍不住在帖文中「投降」大吐苦水：「好熱！頂硬上，下不為例！原來公主咁辛苦㗎！」一代螢幕大奸角秒變毫無架子的小跟班，巨大的反差喜感惹來網民笑爆！

甚有女王氣勢。（小紅書@陳少邦）

秒變小跟班。（小紅書@陳少邦）

留言區瞬間淪陷，網民紛紛笑翻直呼：「好索嘅白雪公主」、「黑雪公主」、「掂喎，可以去選下一屆香港小姐！」，同時亦有大批網民被他的父愛融化，激讚他不愧是頂級暖男：「廿四孝老竇」、「超有愛嘅爸爸」！

陳少邦各種擺甫士。（小紅書@陳少邦）