陳小春胞弟疑現身福州似足餅印　揭童年「3000元賣細佬」自責半生

59歲陳小春出道多年，無論是《古惑仔》的「山雞」抑或《鹿鼎記》的「韋小寶」，其略帶痞氣的招牌神態深入人心。近日內地網絡突然掀起一場沸沸揚揚的「全網雲認親」風潮，起因是一名在福建工廠打工的工人，不僅外貌神態與陳小春如「餅印」般相似，連耳垂上的罕見特徵以至名字發音都驚人吻合，事件火速發酵，更意外揭開陳小春埋藏在心底數十年、涉及童年骨肉分離的「賣弟」之痛。

陳小春撞臉福建工廠大叔引爆認親潮。（微博@陳小春）

陳小春與應采兒育有兩子。（IG@yingcaier）

近日有網民在社交平台分享工廠短片，竟被發現一名切割工神複製陳小春容貌。（抖音圖片）

相關熱搜迅速爆紅。（微博截圖）

福建廠工神複製陳小春容貌

事件源於日前有網民在福建福州一間工廠內，拍下一名正在操作激光切割機的男工人。影片曝光後隨即在各大社交平台瘋傳，畫面中該名五十多歲、同樣姓陳的工人，無論是側面輪廓、微蹙的眉眼還是專注時的神態，都與陳小春極度神似，連走路時微傾甩手的姿態亦如出一轍。

令網民驚歎不已的是細節上的多重重疊，有眼尖網民放大對比照片，發現該名工人與陳小春在耳朵同一位置，均擁有一個相當罕見的耳垂凹痕。據工廠工友透露，該名大叔平日操帶有廣東口音的普通話，言談舉止帶著濃厚的嶺南氣息，網民起底該工人名字為「陳祥祿」。大批網民紛紛化身偵探，甚至湧入陳小春及其妻子應采兒的社交帳號留言區洗版，貼出對比圖喊話：「小春哥快去認親！」、「趕緊驗DNA，這根本是親兄弟！」

驚現同款耳仔凹痕。（微博圖片）

神態與陳小春極度神似。（抖音圖片）

童年無心促成「3000元賣細佬」之痛

這場沸沸揚揚的網絡狂歡，背後其實連繫著陳小春心中一段難以撫平的至痛回憶。陳小春早年出身極度赤貧，一家六口生活在廣東惠陽農村，其後移居香港亦居於石籬邨及大窩口邨等貧民區，經常三餐不繼。在最艱難的歲月裏，父母實在無力撫養四名年幼子女。陳小春過往在訪談節目中曾強忍淚水透露，當年年僅幾歲的他外出撿垃圾補貼家用時，無意中看見街上有富裕家庭張貼領養健康男童的告示，更開出三千元的高額補償金。年幼無知的小春回家後隨口告知父母「有人願意出錢養小孩子」，未料走投無路的父母在無奈之下，真的以三千元將尚在襁褓中的最小弟弟送給一戶外地人家收養，自此音訊全無。

這段往事成了陳小春半生無法釋懷的沉重枷鎖。他長大成人、事業有成後，常年深陷於「若非自己多嘴，弟弟或許不會骨肉分離」的內疚之中。他曾多次向父親提出想動用一切資源尋回胞弟，卻屢次遭父親嚴肅勸阻。父親認為，養父母含辛茹苦將孩子撫養成人，如今孩子可能已有平靜幸福的生活，若貿然相認，不僅打擾對方的平靜，對付出心血的養父母更極不公平，陳小春唯有壓下尋親念頭，任由遺憾深埋心底。

陳小春弟弟事件時間線 約1970年代 因家貧，尚在嬰兒期的弟弟被父母以3000元交由外地家庭收養。 2009年 陳小春首次在訪談節目《超級訪問》中公開講述弟弟被送養的經歷。 2017年 參加《爸爸去哪兒》第五季時，因觸景生情當場落淚，提及失散的弟弟。 2018年 採訪中完整敘述送養細節。 2026年10月14日 福建工廠工人陳祥祿撞臉陳小春的視頻引爆網絡。

地點存出入且無科學實證雙方未有回應

雖然網上的「認親」呼聲一浪高過一浪，但冷靜下來檢視，整起事件目前仍僅停留在容貌推測層面，並無任何實質證據支持。根據工廠知情人士透露，該名被拍的「祥祿大哥」戶籍與籍貫實為福建寧德霞浦，而當年陳小春家人的送養地點則在廣東，兩地在地理軌跡上存在明顯落差。此外，在未有進行正規DNA親子鑑定的情況下，僅憑外貌相似與姓名諧音，根本無法斷定血緣關係。面對突如其來的流量海嘯，亦有網民發聲希望大眾停止獵奇圍觀，切勿干擾素人的正常生活與工作節奏。至於陳小春及其工作團隊，截至目前為止亦未對相關傳聞作出任何公開表態。