張曦雯穿宮廷透視裝大騷深長事業線　網民洗版狂讚仙氣媲美周慧敏

TVB熱播劇《璀璨之城》掀起全城熱話，張曦雯（Kelly）憑「二少奶」王雪瑩一角搶盡焦點。日前她在社交平台上加碼派福利，曬出劇中一套超索宮廷戰衣的花絮相，仙氣滿瀉震撼網民。



張曦雯超索宮廷戰衣。（IG@kelllycheung）

張曦雯宮廷馬甲裝極惹火

相中張曦雯化身性感貴族，換上一襲歐美古典宮廷風的淡黃色晚裝。戰衣的低胸剪裁配合馬甲魚骨束腰，令其傲人上圍呼之欲出，大騷深長事業線。裙身綴滿立體花朵刺繡，外搭一件鑲滿閃石的薄紗披風，白滑香肩與性感鎖骨若隱若現，高貴之餘又極致誘惑。

張曦雯大騷深長事業線。（IG@kelllycheung）

長腿若隱若現。（IG@kelllycheung）

仙氣爆棚！（IG@kelllycheung）

網民大讚又仙又Hot：羨慕二少

除了華麗造型， 張曦雯更在鏡頭前狂放電，輕托下巴展露招牌煞食甜笑，女人味大爆發。一眾網民被迷得神魂顛倒，紛紛湧入留言區洗版激讚「靚到絕」、「身材真係無得頂」；由於她在劇中與「二少」吳卓羲飾演夫妻，不少網民更入戲地留言笑指：「極度羨慕吳卓羲！」、「二少真有福氣」，力捧張曦雯為「新一代宮廷女神」。

不少網民留言羨慕吳卓羲。（IG@kelllycheung）

致敬周慧敏經典宮廷裝

這輯噴血福利照同時掀起熱話，有眼利網民指出， 張曦雯這身古典胸衣打扮，神還原了1993年「玉女掌門人」周慧敏在《感情的分禮》MV及後續演唱會中轟動全港的經典宮廷裝造型。不少人直言，擁有深邃五官及逆天九頭身比例的張曦雯 ，今次罕有展現豐滿身材，與當年的周慧敏相比絕對毫不輸蝕。