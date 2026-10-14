前主播陳書君加國婚禮拒請父母　曾被批53歲壽命大限欲立平安紙

前有線新聞及HOY TV資訊台首席主播陳書君（Vincent）於今年5月卸下長達8年的主播光環，重獲自由身後積極拓展個人事業。今年初答應相戀6年的男友Steven求婚的他，日前宣布計劃於明年赴加拿大註冊結婚。近日陳書君作客商業電台DJ Elsie主持的YouTube節目《生死下午茶》，大方暢談即將步入婚姻的喜悅，同時剖白當年向家人「出櫃」引發的家庭風暴，更直言婚禮不會邀請父母出席，坦言由朋友與伴侶建構的「自選家庭」（Chosen Family）比血緣更具溫度。

陳書君鐵定明年9月加拿大註冊結婚 孖未婚夫中式紅藍馬褂放閃

陳書君更直言明年婚禮不會邀請父母出席。（YouTube@同行 Alongside）

陳書君被Steven單膝跪地深情告白。(ig@vincentchan1013）

陳書君與Steven好幸福。(ig@vincentchan1013）

中秋坦承性向遭母跳樓相逼：唔想呃人害兩個家庭

陳書君在節目中回憶，家人早在2010年便察覺其性取向，歷經多年家庭拉鋸，他決定傳短訊正式向母親坦白。未料母親情緒徹底崩潰，不斷狂打電話以死相逼，要求他回家談判：「我記得應該係10年佢哋知道我係鍾意男仔嘅，跟住12年係我自己親口同佢哋承認。十幾年到依家都唔接受，呢個對我嚟講係一個幾大嘅、心入面一個難關過唔去。當時我已經搬咗出去住，我Text我媽，同我媽講：『我要同你講一件事。』咁跟住我媽就發晒癲、狂打電話嚟，話：『你再唔返嚟見我，我就去跳樓呀、跳橋呀』！」

他直言，當時身邊有人會選擇找女性結婚來掩飾性向，但他認為這種「形式婚姻」極度自私且不負責任：「我都幾狠得下心，覺得我可以做咩？唔通我去呃一個女仔話我鍾意女人，我同佢結婚？咁樣壓抑一世，呃咗兩個家庭，係好唔負責任嘅呢樣嘢。所以我唔會做啲咁違背良心嘅嘢。我同家人唔OK呀，咁多年都唔OK。以前隔一陣都會返下屋企，後來嚟咗香港之後就更加有藉口唔返去。」

坦言最難過父母關。（YouTube@同行 Alongside）

加國婚禮不請父母觀禮：無必要搞到雙方都唔開心

談及明年9月與未婚夫Steven於加拿大舉辦的婚禮，陳書君明確表示不會安排父母到場見證。他坦言以往也曾執著於獲得家人的認同與祝福，但隨著年歲增長，已徹底看化兩代人之間的觀念死結：「明知佢哋唔祝福，叫佢哋嚟做乜呢？無必要搞到雙方都唔開心。」陳書君認為，由真正接納自己的摯友與愛人所組成的「Chosen Family」往往比血脈更深厚，更豁達表示：「我可以做我自己嘅父母，我唔需要佢哋畀Love我，愛係可以自己營造畀自己嘅。」

當初向父母坦白時，雙方關係曾一度降至冰點，甚至為此搬離家中。（YouTube@同行 Alongside）

他坦言出櫃十餘年至今母子關係仍難以化解，如今選擇看化執念，自己給予自己肯定。（YouTube@同行 Alongside）

曾被批53歲壽命大限

除了感情與家庭，陳書君更於訪談中自爆一段驚悚的算命經歷。他透露曾有相士鐵口直斷他「命止於53歲」，初時聽聞確曾感到惶恐，甚至一度慎重考慮提早立定遺囑與平安紙，以防不測。不過，這次震撼預言反而讓他徹底頓悟，明白生命脆弱且不可逆，唯有抓緊時間表達愛意與實踐想做的事。