許志安演唱會｜鄭秀文全家出動力撐　三位家姐賣力應援正面照曝光

一連三場的《許志安Andy Hui〈ON STAGE〉演唱會》日前於紅館順利收官，現場氣氛熾熱澎湃。為免喧賓奪主搶去焦點，太太鄭秀文（Sammi）雖然未有登台擔任表演嘉賓，但一連三晚均低調現身紅館，在台下與後台默默為丈夫祈禱守候，完騷後更於後台深情相擁送上最大肯定。除了Sammi的全心陪伴，鄭氏家族更是全家總動員到場力撐，近日有網民拍到鄭秀文三位胞姐在觀眾席上全情投入、瘋狂揮動螢光棒為妹夫打氣的畫面，溫馨互動迅速在網上掀起熱話。

許志安一連三場的《On Stage》演唱會，順利舉行完畢。（盧振輝 攝）

鄭秀文攜家人支持許志安紅館騷。（IG@鄭秀文 Sammi Cheng）

三位家姐觀眾席賣力應援

從網民分享的影片可見，鄭秀文的三位家姐齊齊現身觀眾席，化身「頭號粉絲」隨音樂節奏起勁揮舞螢光棒，為台上的妹夫許志安熱烈歡呼。三姊妹風格各有特色：坐在中間、紮著小辮的家姐性格活潑，面部輪廓與神態與Sammi最為相似，宛如「餅印」；右側家姐氣質斯文端莊，但看到興起時同樣毫不保留地隨拍子賣力揮燈；另一位留短髮的家姐外表走型格俐落路線，目光全程緊盯台上演出。三姊妹毫無保留、全身心投入的應援舉動，獲網民大讚親切又可愛，足見妹夫許志安在鄭家深受重視與疼愛。

三位家姐落力應援。（Threads圖片）

金髮短辮家姐和鄭秀文最似樣。（Threads圖片）

似足餅印家姐右邊的家姐，樣子十分斯文。（Threads圖片）

鄭母每日短訊勉勵女婿許志安

完成三晚演出後，鄭秀文於社交平台公開後台全家福，坦言在演出落幕的一刻「終能放鬆了」。她感性透露，除了姐姐、姐夫與大部分姨甥親身到場支持外（因門票緊張，尚有一位姨甥仔與姨甥女未能入場），母親雖受行動不便困擾未能親臨紅館，但依然風雨不改，每天發短訊為女婿加油打氣及祈禱，令她深受感動。