醫生，你有病？｜名醫鄭伃書患最凶乳癌　病過知痛向昔日病人致歉

方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉攜手炮製的《醫生，你有病？》，今晚（15日）播出的第九集，主角是台灣的中國醫藥大學附設醫院乳房外科主治醫師鄭伃書。鄭醫生平日在診症室為無數女性把關，經常提醒婦女要定期自我檢查，但她講一套，做一套，沒有好好守護自己，再加上生活習慣差、工作壓力大，最終由「醫者」變成「患者」，更確診極難纏的三陰性乳癌。突如其來的世紀大考驗，為鄭伃書帶來一堂刻骨銘心的「同理心震撼教育」，亦徹底改變她的身心習慣。

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中國醫藥大學附設醫院乳房外科主治醫師鄭伃書。（公關提供）

超聲波室內自照驚揭罹癌

2019年6月6日，鄭伃書原本正享受悠閒的周日早晨，豈料伸手拿電話一刻，手臂無意間碰到乳房腫塊兼被回彈開去，這位乳房外科專家即時覺得不對勁：「我很想要說服我自己，我摸到的可以是良性的。」鄭醫生心知不妙，翌日早上趕回醫院用超聲波自我檢查：「那一刻我很混亂，我是病人…如果我是醫生，我看到那個時一定心裡在想，我要怎麼跟病人說才能做好心理建設。但那一刻我其實也是病人，沒有任何人可以好好的跟我表達，我要怎麼樣子心理準備，完蛋了。」

鄭醫生親述驚揭乳房有惡性腫瘤的經過及心路歷程。（公關提供）

難忘四面八方「慰問」反成壓力

鄭醫生曾想自己乳癌自己醫，但紙包不住火，患癌一事很快在醫院傳開，四面八方的慰問蜂擁而至，但聽進鄭醫生耳裡，一點也不窩心：「我心中沒有感覺到被安慰，我覺得被指責了，好像就是你當醫生了，你怎麼自己都不照顧自己的身體啊。」

鄭醫生坦言當時來自四面八方的「慰問」在她耳中成了指責。（公關提供）

患癌後更有同理心：「我要為我之前照顧的所有病人說聲對不起」

正如方東昇旁白：「病痛、病痛，病過才知痛」，那次經歷令鄭醫生更了解病患的痛：「我要為我之前照顧的所有病人說聲對不起，因為我這些同事們對我說的話，我以前都對我的病人說過，然後我就發現，原來我的病人其實一點都沒有被安慰。」三陰性死亡風險較高，幸好鄭醫生當時仍是第二期、未轉移，被診斷指五年存活率有88%，當時身邊人鼓勵她，反而刺激她的神經：「我就發現，那是因為他們不是當事人。」鄭伃書舉了一個例子：「我帶你到100樓，然後跟你說：『跳下去，有88%的機會會成功，你要不要跳？』這時候大家就會說：『可是還是會死掉』。所以病人的感覺，看的不是那88%，他在乎的是那12%，有12%，我五年後是不會在這個世界上。」

一頂假髮、一次剪髮體驗，令鄭醫生感受到份量超重的關愛。（公關提供）

「我以前當醫生的時候真的不懂，老天爺就讓我體驗了這一輪」

鄭醫生面對的「震撼教育」還有很多，化療後有次洗澡期間，無預警下掉了一大片頭髮，即使已有心理準備，鄭醫生還是忍不住在浴室崩潰喊叫。以往她總不明白何以病人會因害怕「掉頭髮」而抗拒治療，直到自己戴上假髮一刻，她才真正與病人的恐懼共情：「我以前當醫生的時候真的不懂，老天爺就讓我體驗了這一輪。」鄭邊憶述往事，邊向攝製隊展示當日朋友所送假髮，她坦言當刻最難忘，是頂著假髮找髮型師時，對方沒有多問、如常剪髮，令鄭醫生深切體會「無聲勝有聲」的關懷：「這部分是我覺得非常非常溫柔的，原來有時候陪伴一個病人，真的不大需要說很多的台詞。」

原本覺得掉頭髮很小事的鄭醫生，當親身經歷過後，才明白箇中的痛。（公關提供）

「我以前當醫生的時候真的不懂，老天爺就讓我體驗了這一輪」。（公關提供）

「知道」跟「做到」是兩回事

乳癌成因和後天環境及生活習慣有關，病發後，鄭伃書痛定思痛，檢討自己的壞習慣，例如一星期才大便一次，多肉少菜，不常喝水，經常捱更抵夜，睡眠不足，壓力極大。鄭伃書慨嘆：「大家有個疑惑或誤會，覺得醫生就是很懂健康的人，但是『知道』跟『做到』完全是兩回事，醫生很知道甚麼叫健康，但我得說醫療人員是最不健康的。」鄭伃書下定決心，痛改前非，當中一樣是「較鬧鐘」飲水，結果日子有功，培養出自動自覺喝水的習慣。

患病後，鄭醫生竭力戒掉壞習慣。（公關提供）

大病痊癒頓悟「餘生很貴」

大病痊癒後，鄭伃書頓悟「餘生很貴」：「如果今年就是我的最後一年，那幾百天的份量真的是很重，真的是很貴。」所以鄭醫生學會為自己Say No，學會心動不如行動，學會多留意工作以外的事，學會愛自己。「我有一段時間是盯住自己，我不能請假，因為別人不能沒有我。但說老實話，其實是我不能沒有別人。這些病人不會失去醫生的，大家永遠有其他的人可以照顧他，但是這世界上，能夠照顧我自己的只有一個人，那就是我自己。」

鄭醫生學會為自己Say No，學會心動不如行動，學會多留意工作以外的事，學會愛自己。（公關提供）

因病頓悟「餘生很貴」的鄭醫生，現在每天都很努力愛自己。（公關提供）

傳授一二三自檢口訣

今集有個搞笑小插曲，就是鄭伃書與主持黃曉瑩一拍即合，兩人除打扮相若，更有相同壞習慣。黃曉瑩在鏡頭前心虛「自首」：「我跟你一樣不喜歡吃菜，還有很少喝水，然後我生日禮物，他們送了一箱水給我。」她們搞笑合組「互勉喝水聯盟」。鄭伃書又即場傳授「一二三自我檢查乳房秘笈」，她特別提醒男士都要學：「很多患者，事實上之所以能夠來就醫，完全要感謝她的男性伴侶，幫她去摸到了這件事情。」

鄭醫生叮囑黃曉瑩要多喝水。（公關提供）

鄭伃書醫生教三位主持「一二三」乳房自我檢查口訣及方法。（公關提供）