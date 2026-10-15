喬任梁39歲冥誕　陳喬恩10年未忘記　曬溫馨合照喊：你永遠是少年

內地男星喬任梁（Kimi）於2016年9月16日離世，得年28歲，15日迎來他的39歲冥誕。與他擁有深厚交情的女星陳喬恩，多年來始終將摯友放在心上，再度於微博發文寫下「十年了，你永遠是少年」，並附上生日蛋糕符號，短短幾個字道出無限思念。



除了溫馨寄語，陳喬恩也分享了前往悼念的現場照片。會場特別選用喬任梁生前最愛的粉紅色佈置，擺滿大量粉紅玫瑰、白色花朵與天使羽翼，搭配喬任梁的人形立牌，場面浪漫溫馨。

喬任梁39歲冥誕，陳喬恩分享了前往悼念的現場照片。（微博@陳喬恩）

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照片中更可以看到陳喬恩親密地站在喬爸、喬媽中間，三人對著鏡頭露出暖心微笑；隨後更曬出與喬爸喬媽及好友室內聚餐的合影，多年來如一日陪伴好友雙親，畫面令人動容。

貼文曝光後，大批網友與粉絲紛紛湧入留言區表達感動，感性直呼：

「十年了，只要我們還記得，他就一直在」

「遺忘才是真正的終點，只要我們還記得他，他就還在我們身邊」

「陳喬恩太重情重義了，連續十年去看喬任梁，簡直太難得了」

「感謝喬恩姐姐一直幫Kimi照顧二老！也感恩大家一直在」



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