喬任梁9年前身亡懶人包｜傳得罪權貴遭他殺　父母痛心回應

內地男星于朦朧墮樓身亡一事，雖然事後其母親發出聲明指兒子是因飲酒意外墮樓身亡的，望大家要理性地看待這一件事情，但不少網民就認為死因疑點重重，甚至乎傳出他是遭到潛規則逼死的。而正因為這件事情，令大家頓時想起多年前英年早逝的男星喬任梁，當年對於他的死因傳聞多多，懷疑他是遭到他殺，現為大家從時間線、傳聞、父母回應等方面整理懶人包讓大家一次看。



喬任梁在2016年逝世。（喬任梁微博圖片）

長相帥氣的喬任梁當年（2007年）參加綜藝節目《加油好男兒》獲得亞軍而踏入娛樂圈，隨後推出多首音樂作品及參演了多部影視作品，包括《陸貞傳奇》、《小時代之摺紙時代》、《巨額交易》等。

喬任梁參加《加油好男兒》獲得亞軍而進入娛樂圈。（喬任梁微博圖片）

2016年9月16日晚間微博出現零星爆料

在2016年9月16日晚間時分，微博陸陸續續開始出現一些零星爆料，稱某男星在上海別墅死亡，引起全網關注及猜測。

在同一日晚間時分不久，上海市公安局普陀分局就在官方微博發出通報指，在桃浦地區祁順路某住宅樓內有一男子死亡，經過調查之後為喬姓男子，上海人，年齡28歲，經法醫初步鑑定後，已排除他殺的可能。

而在深夜時分時，網絡上已出現輿論失控的場面，因為從警方的通報得知死者無論在姓氏、性別、年齡上都與喬任梁符合，再加上喬任梁方沒有立即透過工作室發聲明澄清，令大家引起許多猜測與討論。

喬任梁在2016年9月16日被發現在上海別墅死亡。（喬任梁微博圖片）

9月17日凌晨時分開始有人開始發文作悼念

在17日的凌晨時分開始，圈中有不少與喬任梁合作過的製片人、導演等，陸續在網上發文悼念，而此舉動無疑是證實了他逝世的消息。

9月17日下午時分所屬公司發出聲明

17日喬任梁所屬公司終於發出面發聲，證實他的確在9月16日晚逝世的，並明確地指出死因是「患有長期嚴重的抑鬱症」，導致他自殺。

喬任梁所屬公司之後發聲明公開死因。（喬任梁微博圖片）

9月22日在上海龍華殯儀館舉行追思會

22日喬任梁追思會在上海龍華殯儀館舉行，其圈中多名好友均有親自出席送行，包括陳喬恩、趙麗穎、付辛博、井柏然等，場面哀戚。

圈中多位好朋友均有親自出席送行。（微博圖片）

被傳因玩SM遊戲過度致死

當還未證實喬任梁死亡真相之前，網上就已有網民爆料指他是因與某導演玩SM遊戲過度致死的，而這名爆料者也是從「朋友」口中得知，頓時傳聞四起。而針對此則傳聞，他的經理人事後也有澄清，表明他的死因並非是網上傳言死於性遊戲，而是死於抑鬱症自殺。

喬任梁被傳因玩SM遊戲過度致死。（喬任梁微博圖片）

被傳得罪權貴遭他殺

在喬任梁逝世後多年，網上突瘋傳他的死是與富商王思聰有關，有指起因是感情糾紛，傳聞指王思聰在富二代的聚會中凌虐喬任梁長達三小時，還將他手臂砍掉、開膛破肚等，手法殘忍。因為事後有網民聲稱在喬任梁喪禮上發現他少了一隻手臂，而且肚子上是空的需用心形作支撐，遺體看着不自然。事後王思聰都上貼一張「黑人問號」圖片以表疑惑，而喬任梁的經理人也有就傳聞作出澄清。

喬任梁被傳得罪權貴遭他殺。（喬任梁微博圖片﹑視覺中國）

喬任梁父母痛心回應

當網上傳出多張喬任梁遺體照疑有問題以及傳與王思聰有關後，喬任梁的父母就此作出回應，表示喬任梁本身就很瘦，加上去世後身體肌肉會鬆弛，身體會淨腸，肚子看上去就癟下去了，還表示根本沒有被人控制，那些誇張的謠言是假的：「不信謠，不傳謠，希望大家不要被有心之人利用。」強調兒子確實是因抑鬱症而逝世的。

喬任梁父母痛心回應。（微博圖片）

好友陳喬恩發聲

而身為喬任梁好朋友的陳喬恩，自他逝世之後，她就主動承擔陪伴與照顧他的父母，而針對網上屢傳死因不單純，陳喬恩亦有立即在網上作回應：「謠言止於智者，智慧裡必有善良的存在！惡毒的謠言，讓已經心碎的家人朋友們，又再一次深深刺痛他們的心，太殘忍了！請不要傷害他愛的家人朋友們，請讓這個他曾經存在過的世界，能夠給予尊重和體面，請記住他的好。請保護那些愛著他的人，請讓逝者安息吧。」