喬任梁離世10年父母首曝心碎內幕　生前連續失眠20天身體異常僵硬

中國大陸男星喬任梁2016年因憂鬱症（抑鬱症）輕生離世，得年28歲，留給粉絲無限悲痛，如今他已過世近10年，清明時節喬任梁的父母也不忘發文悼念兒子，他的父親指出，喬任梁離開前身體狀態極差，因失眠將近20天，去世前一天身體已經「異常僵硬」。



喬任梁父母首次對外說明他離世前的狀況，因為他長期憂鬱纏身，當時已經失眠連續20天，但去世前一天仍努力與家人共度中秋節，他曾隨口說了一句「我累了」，父親搭他肩膀想給他打氣，卻發現兒子的身體異常的僵硬。

喬任梁已過世近10年，父母首次對外說明他離世前的狀況。（喬任梁微博圖片）

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事後才知道那是憂鬱正引發的肌張力障礙，隔天就接到兒子猝逝的消息，到了別墅發現桌上有大量散落的藥物，但他們只能辨識出用來助眠的褪黑激素。

喬任梁父親表示，他白天在家拉緊窗簾，對他們說是在背台詞，實際上是情緒封閉，身上的自殘傷痕也說成拍戲受傷。

父母雖然感到不安，但缺乏對憂鬱正的認知，沒有驚覺事情的嚴重性與兒子的求救訊號，也許錯失了能拉他一把的機會，事實上父親也曾勸他離開演藝圈，但同期出道的付辛博、井柏然等發展順利，讓他想再拼拼看。

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喬任梁過世10年，父母無奈表示，兒子個性仗義，常借錢給朋友卻要不回來，甚至有的還否認借過錢，讓他們感到很心疼，但兒子一向報喜不報憂，從未跟家裡訴苦，他們對兒子心疼感嘆：

下輩子別那麼懂事，做個被疼愛的小孩吧。

而他們也延續兒子生前的品牌，將部分收益捐給憂鬱症公益項目，並努力回歸正常生活軌道，替兒子好好活下去。

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