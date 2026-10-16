61歲羅霖急性視網膜脫落憂失明　眼睛突見黑影　親揭最新健康狀況

「凍齡美魔女」羅霖近日擔任無綫節目《流行都市》嘉賓，期間接受TVB娛樂新聞台訪問，除了大方分享凍齡保養秘訣，更將焦點放在外界非常關心的健康狀況上。早前羅霖因左眼出現嚴重眼疾而令大家相當擔心，今次她在訪問中詳細憶述了當時視網膜脫落的驚險病發經過，並向大眾報平安。

羅霖近日擔任無綫節目《流行都市》嘉賓。（《TVB娛樂新聞台》節目截圖）

注重養生直言健康排第一

現年61歲的羅霖，外貌與身材依然保持得非常出色，「美魔女」之稱實至名歸。她坦言現時極度重視身體狀況。談到保養心得，她強調：「健康排第一，其他都次要。」羅霖透露自己食量其實不小，但平時一定會服用保健產品，並指「養生湯水必須要」，深信「從內靚到外，健康好重要」。

羅霖注重養生重視身體狀況。（《TVB娛樂新聞台》節目截圖）

視力一度受損憂失明

羅霖在訪問中重提早前的眼疾危機，詳細憶述了病發時的情景。羅霖曾做了左眼白內障晶體手術。後來接受面部美容療程，但療程後三日，左眼突然出現大量飛蚊症症狀，甚至引致左眼玻璃體突然脫落，令視力大受影響。羅霖憶述當時在街上病發的情境，坦言真的被嚇倒：「突然間隻眼有好多黑影呀！」令她瞬間陷入恐慌，直言當刻腦海的真實反應是：「咁我就話死喇，點解會咁嘅？」更一度擔憂自己會從此失明。

羅霖做美容療程後左眼玻璃體突然脫落。（陳順禎 攝）

及早求醫接受手術 如今已無大礙

察覺事態嚴重後，她立刻前往求診，經醫生詳細檢查後才知道：「原來係急性視網膜脫落，加上飛蚊症。」當時她立即被安排接受手術。她早前受訪時曾表示因年紀大，加上視野有些「模糊」及感覺有異物遮蔽，預計視力或許只能恢復七成。幸好當時及早求醫並接受治療，經歷了這幾個月的休養，羅霖透過鏡頭向大家派定心丸，表示目前病情已暫無大礙。