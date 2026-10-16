蝦頭自爆單車黑歷史踩正狗糧盤遭狂吠　聯同江若琳唱爆沙田校園

笑匠蝦頭（楊詩敏）與主持瑪姬近日聯手，一連三日現身由沙田節組織委員會主辦的「沙田節・輪住遊社區單車導賞團暨義工關懷行動」校園巡迴講座，深入走訪慈航學校、佛教黃允畋中學及保良局王賜豪(田心谷)小學，與過千名師生大玩互動,笑聲震翻全場 ! 連同早前首場由江若琳打響頭砲的香港道教聯合會純陽小學講座，系列巡迴活動氣氛熱烈,深受各校師生歡迎。



蝦頭楊詩敏聯同瑪姬沙田校園爆笑開講。（官方提供圖片）

瑪姬展示自己右手肘上疤痕，以親身經歷告誡學生安全永遠是第一位。（官方提供圖片）

蝦頭自爆踩正狗糧盤遭狂吠

向來幽默感十足的蝦頭，在分享環節大談自己的童年學單車回憶與蝦碌事。她笑言當年靠爸爸教導及裝上輔助轆，憑着一股衝勁僅花了一個星期就成功「畢業」。不過最爆笑的莫過於她分享的一次踩單車驚險趣事 :「停車時真係要環顧四周 !我試過因為冇留意周圍環境，一腳踩正流浪狗嘅糧食盤，結果惹來狗狗瘋狂狂吠，真係既搞笑又驚險!」她以此親身經歷幽默提醒同學，騎行時必須時刻保持留神，安全第一。

蝦頭、瑪姬與現場學生近距離互動，將全場氣氛推向高潮。（官方提供圖片）

蝦頭、江若琳與瑪姬大開金口

除了蝦頭的「蝦碌」分享，演而優則唱的她更於現場大開金口，獻唱動人歌曲《停一停 心呼吸》，寄語學生遇到困難或情緒波動時凡事要「停一停、心呼吸」,將滿滿的正能量帶給現場師生。活動副召集人兼主持瑪姬亦大放異彩 ! 她不僅聯同曾接受社區導賞員培訓的青少年及少數族裔「特派司儀」一同妙語如珠主持，更在保良局王賜豪(田心谷)小學大唱自己派台歌《重頭感覺》，走入學生群中近距離互動。此外，早前為系列講座揭開序幕的首場純陽小學講座，更特別邀請到江若琳驚喜現身 ! 江若琳即場獻唱新歌《慢慢揸比較快》，歌詞與單車騎行的安全節奏完美呼應，她更走下台與小學生親切問答互動及派發禮物，將現場化身小型音樂會，令首場活動一開鑼即掀起高潮 !

蝦頭大開金口獻唱《停一停 心呼吸》。（官方提供圖片）

召集人兼主持瑪姬聯同曾接受社區導賞員培訓的本地青年及少數族裔「特派司儀」一同登場主持，展現社會多元共融。（官方提供圖片）

江若琳與小學生親切問答互動及派發禮物。（官方提供圖片）

過千師生齊宣讀友善約章

「輪住遊社區」活動以「單車運動 + 歷史文化 + 安全友善」的多元形式，將單車安全意識與沙田在地歷史完美串聯。蝦頭感性分享年輕時經常相約好友到沙田大會堂對出的「百步梯」品嚐地道美食,充滿青春回憶。活動尾聲時，江若琳、蝦頭與瑪姬聯同活動召集人楊英瀚議員以及各校校長 (蔡華媚校長、楊冬梅校長、李鏡品校長、陳志誠校長) ，帶領現場師生莊嚴宣讀「單車友善約章」，1將安全意識深植校園。隨着4場巡迴講座陸續順利進行，首週累計吸收到社區歷史、單車安全知識並宣讀約章的學生人數已突破 1,800 人，成效備受各界肯定!在未來一個月，「輪住遊社區」將會走入更多社區與學校，繼續將單車安全意識與沙田歷史文化傳遞開去 !

蝦頭與瑪姬聯同活動召集人楊英瀚議員以及佛教黃允畋中學李鏡品校長與767位師生合影留念。（官方提供圖片）