蝦頭自爆單車黑歷史踩正狗糧盤遭狂吠 聯同江若琳唱爆沙田校園
笑匠蝦頭（楊詩敏）與主持瑪姬近日聯手，一連三日現身由沙田節組織委員會主辦的「沙田節・輪住遊社區單車導賞團暨義工關懷行動」校園巡迴講座，深入走訪慈航學校、佛教黃允畋中學及保良局王賜豪(田心谷)小學，與過千名師生大玩互動,笑聲震翻全場 ! 連同早前首場由江若琳打響頭砲的香港道教聯合會純陽小學講座，系列巡迴活動氣氛熱烈,深受各校師生歡迎。
蝦頭自爆踩正狗糧盤遭狂吠
向來幽默感十足的蝦頭，在分享環節大談自己的童年學單車回憶與蝦碌事。她笑言當年靠爸爸教導及裝上輔助轆，憑着一股衝勁僅花了一個星期就成功「畢業」。不過最爆笑的莫過於她分享的一次踩單車驚險趣事 :「停車時真係要環顧四周 !我試過因為冇留意周圍環境，一腳踩正流浪狗嘅糧食盤，結果惹來狗狗瘋狂狂吠，真係既搞笑又驚險!」她以此親身經歷幽默提醒同學，騎行時必須時刻保持留神，安全第一。
蝦頭、江若琳與瑪姬大開金口
除了蝦頭的「蝦碌」分享，演而優則唱的她更於現場大開金口，獻唱動人歌曲《停一停 心呼吸》，寄語學生遇到困難或情緒波動時凡事要「停一停、心呼吸」,將滿滿的正能量帶給現場師生。活動副召集人兼主持瑪姬亦大放異彩 ! 她不僅聯同曾接受社區導賞員培訓的青少年及少數族裔「特派司儀」一同妙語如珠主持，更在保良局王賜豪(田心谷)小學大唱自己派台歌《重頭感覺》，走入學生群中近距離互動。此外，早前為系列講座揭開序幕的首場純陽小學講座，更特別邀請到江若琳驚喜現身 ! 江若琳即場獻唱新歌《慢慢揸比較快》，歌詞與單車騎行的安全節奏完美呼應，她更走下台與小學生親切問答互動及派發禮物，將現場化身小型音樂會，令首場活動一開鑼即掀起高潮 !
過千師生齊宣讀友善約章
「輪住遊社區」活動以「單車運動 + 歷史文化 + 安全友善」的多元形式，將單車安全意識與沙田在地歷史完美串聯。蝦頭感性分享年輕時經常相約好友到沙田大會堂對出的「百步梯」品嚐地道美食,充滿青春回憶。活動尾聲時，江若琳、蝦頭與瑪姬聯同活動召集人楊英瀚議員以及各校校長 (蔡華媚校長、楊冬梅校長、李鏡品校長、陳志誠校長) ，帶領現場師生莊嚴宣讀「單車友善約章」，1將安全意識深植校園。隨着4場巡迴講座陸續順利進行，首週累計吸收到社區歷史、單車安全知識並宣讀約章的學生人數已突破 1,800 人，成效備受各界肯定!在未來一個月，「輪住遊社區」將會走入更多社區與學校，繼續將單車安全意識與沙田歷史文化傳遞開去 !