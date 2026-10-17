現年49歲的藝人陳彥行（行姐）近年早已淡出幕前演出，生活作風低調，鮮有公開露面，但間中仍會於社交平台分享生活點滴。日前陳彥行獲一班無綫電視第七期藝員進修訓練班的同窗好友為其慶祝生日，並於社交平台大曬多張溫馨合照。



行姐曬出一輯與囡囡的溫馨合照，大方承認已為人母。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

陳彥行獲第七期藝員訓練班好友齊聚

相中所見，出席聚會的同窗包括鍾潔怡（Kitty）、劉愷威及吳家樂等人，現場準備了三款精緻小蛋糕、美酒小食以及寫有同學名字的紙杯，眾人圍坐桌前搭肩合照，氣氛相當熱絡融洽。

陳彥行獲第七期藝員訓練班好友齊聚慶生。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

陳彥行感性發文寫道：「與同學們一起慶生超開心，感謝Kitty特意為我們三位壽星仔女買蛋糕，感謝愷威熱情款待。」其中久違露面、已屆52歲的劉愷威身穿簡約藍色恤衫、佩戴黑框眼鏡亮相，外貌皮膚保養極佳，看起來依舊年輕帥氣，與昔日在TVB發展時分別不大。而陳彥行身穿淺藍色蕾絲領長袖上衣，梳理齊瀏海及肩短髮，吳家樂則身穿黑色短袖上衣，站立於後排高舉透明玻璃酒瓶入鏡。

久違露面的劉愷威保養極佳，看起來依舊年輕帥氣。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

站立於後排的吳家樂高舉酒瓶入鏡。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

2021年秘密產女守口如瓶

陳彥行於2024年被爆出早於3年前已秘密生下女兒，雖然對丈夫身份始終守口如瓶保持低調，但她經常於社交平台分享與女兒的甜蜜親子時光。自從淡出幕前後，行姐將生活重心全然投放在家庭上，她曾坦言：「頭兩年都係我自己湊佢，因為嗰時又要照顧狗狗又要照顧佢，比較吃力。」直至前年聘請了工人姐姐協助打理家務與育兒，她才能稍微減輕日常負擔，並騰出更多心力專注照顧愛犬。

陳彥行（行姐）c被《香港01》踢爆秘密產女。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

因身形未恢復婉拒演出邀約

談及日後會否考慮重返幕前工作，陳彥行坦言自己不時仍有「戲癮」，但現階段最大的顧慮是產後身形尚未完全恢復。她透露舊東家無綫電視曾接洽邀請她參與綜藝節目，亦有其他電視台主動邀請合作，但最終都選擇婉拒：「因為產後好難修身，我對於自己出鏡都無咩信心，如果修到身又有人搵，我絕對可以。」行姐更笑言希望有修身公司能夠贊助自己減重恢復體態，並大方表示重返幕前演戲「咩角色都OK」，但唯獨對性感尺度有所保留，笑稱：「如果性感就唔係好敢！」

行姐女兒面對鏡頭即時派心又舉V，十分可愛。（陳順禎攝）