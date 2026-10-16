黎燕珊宣布再婚已遞擬結婚通知書　走出家暴離婚陰霾修成正果

現年62歲的首屆亞洲小姐冠軍黎燕珊（Eva），早年經歷過與前夫劉永離婚、獨力咬緊牙關撫養一對子女長大成人的坎坷歲月。如今子女已成家立業，她亦終於迎來屬於自己的幸福晴天！黎燕珊日前宣布即將低調再婚，與相識逾20年、現年71歲的退休商人兼教友鄭先生步入禮堂。近日兩人已正式遞交擬結婚通知書，並特意將大喜之日定在兩年前初次約會的同一天，意義非凡。考慮到雙方年紀皆趨成熟，婚禮將一切從簡，僅邀請至親好友聚餐見證這份遲來卻醇厚的良緣。

黎燕珊甜蜜宣布與男友明年再婚。（IG圖片）

黎燕珊現身TVB節目《流行都市》接受訪問分享近況，更在節目中幸福地提及新戀情，並親口透露與現任男友計劃於明年再婚！（節目截圖）

沙巴夕陽下跪地求婚

談及甜蜜的求婚經過，黎燕珊透露早前與教會好友遠赴馬來西亞沙巴出席佈道會期間，鄭先生暗中籌劃了驚喜儀式。在陳友夫婦等約四桌（四圍席）教友與好友的見證下，鄭先生於晚霞映照的迷人海邊，手捧大束鮮紅玫瑰與閃爍戒指向她下跪求婚，浪漫氛圍讓她感動落淚。由於兩人都曾於過往的婚姻中經歷過跌宕與挫折，為了更加珍惜這段失而復得的緣分，這對成熟伴侶特別報讀了「婚前輔導課程」，並立下以祈禱化解分歧、承諾「不讓生氣過夜」的相處默契，為往後的相伴生活築起穩固基石。

相識20年教友沙巴夕陽下求婚。（IG@evalaiyinshan）

母女同做「鄭太」跨年連環慶生

這段黃昏戀的背後，更隱藏著上天不可思議的奇妙安排。黎燕珊笑言，未婚夫恰巧姓鄭，而她早前出嫁的愛女同樣嫁給一位鄭姓青年，意味著往後母女倆在生活中將同為「鄭太」。更湊巧的是，鄭先生的生日落在12月31日除夕，而愛女的生日則剛好是翌日1月1日元旦，極具巧合的日期讓兩個家庭每年都能緊扣在一起跨年連環慶祝，深厚宿緣讓她大嘆不可思議。

母女同做「鄭太」奇妙緣分。（IG@evalaiyinshan）

走過劉永家暴婚變陰霾獨力育兒

回顧黎燕珊的情路，走來相當不易。她於1985年奪得首屆亞姐冠軍後備受力捧，拍攝電視劇《成吉思汗》時與影星劉永墮入愛河，並於1992年結為連理。未料這段維持了12年的婚姻以男方外遇及家暴疑雲告終，黎燕珊當年更不得不向法庭申請人身保護禁制令，最終於2004年正式簽字離婚。

婚變後，黎燕珊毅然挑起全家生計，重返幕前拍戲兼母兼父職，獨力將一對兒女撫養成人。如今子女皆成才自立，黎燕珊坦言自己身為母親的人生考題已交出「Excellent」的滿分答卷順利畢業，也是時候重新出發追求個人幸福。她感慨表示，當下被愛包圍的溫暖已徹底撫平了早年的淒苦創傷，甚至有時會忘記自己曾歷經那段不堪的過往。