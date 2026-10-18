現年36歲的五索（鍾睿心）早前被爆與比她大32歲的大生銀行主席馬清鏗有一段長達10年的婚外情，高調晒愛而被封為「最強小三」。五索跟前夫育有一子，之後與馬清鏗先後誕下四子女，昨晚（16日）她在IG上載夜店狂歡短片，突掀上衣晒「巨肚」兼比出「六」字手勢，惹來網民瘋狂恭喜，疑懷上第六胎！

「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與大32歲的馬清鏗交往10年。

馬清鏗似乎已習慣出鏡。（IG@5kidsokma）

五索共生了5個小朋友。（IG@5kidsokma）

馬生是一位好爸爸。（IG@5kidsokma）

夜店狂歡突發晒肚

五索向來不吝嗇在社交平台分享多姿多彩的生活。昨晚她前往夜店狂歡，從她分享的短片可見現場氣氛極度高漲，隨着強勁音樂節拍，全場熱血沸騰。身穿泥黃色掛頸露背上衣的五索心情極佳，更手持香檳與知名打碟DJ Quintino興奮合照，玩得非常盡興。

狂歡期間，五索在IG突然拍片，疑似「官宣」懷第六胎。片中她在鏡頭前先單手舉起一個「六」字手勢，然後大方地掀開上衣晒出「大肚」。她一邊摸着大肚皮，一邊對着鏡頭燦笑，令人以為又有喜訊公布。不過下一秒她突然發力「縮肚」，猶如懷胎數月的孕肚瞬間消失，變回平坦兼零贅肉的小纖腰。展示完驚人的收腹功力後，她更笑笑口走向鏡頭反問：「得唔得呀？」。

在鏡頭前單手舉起「六」字手勢，疑似宣告懷第六胎。（IG@5kidsokma）

五索大方掀開上衣晒出「大肚」，摸住肚皮笑得非常興奮。（IG@5kidsokma）

五索大方掀開上衣晒出「大肚」，摸住肚皮笑得非常興奮。（IG@5kidsokma）

五索大方掀開上衣晒出「大肚」，摸住肚皮笑得非常興奮。（IG@5kidsokma）

五索大方掀開上衣晒出「大肚」，摸住肚皮笑得非常興奮。（IG@5kidsokma）

網民排隊恭喜：收腹的重要性

五索未有說明是真有喜還是開玩笑，但影片一出，不少網民紛紛湧入留言區表示：「恭喜恭喜咗先🥳」、「Congratulations!!!😍」、「咁瘦邊似有咗（但如果真係有咗，都要講聲：恭喜晒！同辛苦了！）」。有網民搞笑留言指：「俾你嚇親😂」，更引來五索親自回覆解畫：「我自己都嚇親」。亦有網民突破盲點，笑指她完美示範了「收腹的重要性😂」。

下一秒她突然發力「縮肚」，懷胎數月般的孕肚瞬間消失。（IG@5kidsokma）

後面睇都好fit。（IG@5kidsokma）

側身都極瘦。（IG@5kidsokma）

從谷底單親媽變富貴闊太

五索相當好生養，她於2014年先與前夫育有一子，其後與馬清鏗相戀，並分別在2018年、2019年、2021年及2023年為對方誕下四名子女，先後合共育有五名孩子，組成龐大的大家庭。行徑破格的她，早前才自爆坐月時曾親自下廚食自己的胎盤，令人嘩然。

不過，如今生活富裕的五索其實捱過不少苦頭。她曾受訪憶述2015年是人生低谷，當時大肚單親兼欠下十多萬卡數，她直言：「單親媽媽，帶住個仔，冇嘢做，屋企人又唔係好鍾意，覺得我做咩大學都未畢業，又大咗肚，屋企人有少少唔support。」形容當時猶如「世界末日」。後來她聽朋友建議，遠赴杭州靈隱寺祈福求籤，結果求事業、愛情及健康三方面皆獲上上籤，如今看來當年籤文已一一應驗，成功扭轉人生。

五索身材出眾。（IG@5kidsokma）

五索率一眾子女和馬生慶祝生日。（IG@5kidsokma）

馬生抱著小朋友、五索和在場的人一起唱生日歌，馬生全程面露笑容十分高興、更疑似看到五索雙親在場。（IG@5kidsokma）

部法拉利Daytona SP3，全球限量僅599部，原廠新車定價約225萬美元（約1,755萬港元），曾有特別慈善拍賣版創下2,600萬美元天價（折合逾2億港元）。早前馬生更借出給五索在MV中使用。（IG@5kidsokma）