袁詠儀霸氣反擊　嘆吳鎮宇老婆受苦「很可憐」：救了整個世界

影后袁詠儀（靚靚）向來以率直坦蕩、不拘小節的爽朗性格深受大眾喜愛，近日她作客內地人氣博主papi醬的訪談節目，大方暢談家庭生活。其中最引人注目的，就是靚靚在節目中直言自己不想被拿來與蔡少芬作比較，提及影帝吳鎮宇早年曾公開調侃張智霖，靚靚更直指吳鎮宇老婆「很可憐」！

袁詠儀（靚靚）近日作客內地人氣博主papi醬訪談節目。（微博圖片）

袁詠儀爆料與魔童陷入冷戰

在與papi醬的訪談中，靚靚自豪表示19歲愛兒張慕童（魔童）繼承了自己的優良基因，擁有極佳的「完美頭骨」，尤其近期剪了寸頭髮型後更突顯立體頭型。提到早前魔童驚喜現身父親張智霖的演唱會並擔任結他手，靚靚搞笑直言是「讓他出來賺點錢」，幽默接地氣的言論逗得全場大笑。然而談及家庭相處，身為母親的她亦有嚴格堅持，自爆近日正與兒子陷入「冷戰」狀態；她透露起因是兒子說了一句極不禮貌的話，令她認為必須嚴肅對待，堅定表示：「我認為必須給他一個深刻的教訓，就是不與他說話，讓他好好反省。」

魔童現身父親張智霖的演唱會並擔任結他手。（小紅書圖片）

袁詠儀曾坦言因為自己的高壓管教一度令兒子逼出情緒病，魔童甚至曾向父親張智霖提出「想換過一個媽咪」。（YouTube@新城知訊台）

袁詠儀反擊「回饋社會」玩笑 指吳鎮宇老婆救了整個世界

訪談期間，節目組提及影帝吳鎮宇早年曾公開調侃張智霖，指對方將個性火爆的袁詠儀娶走等同「回饋社會」。對此，與吳鎮宇交情深厚的靚靚毫不留情當場反擊，力撐吳鎮宇太太王麗萍：「其實我也跟他說過，他老婆承受了不少苦！我跟他的老婆關係比較好，對，我常常覺得他老婆也很可憐的！」靚靚更一臉嫌棄地對著鏡頭調侃：「他以為自己很好，他老婆肯嫁給他，也真的是救了整個世界、整個宇宙了！」老友間隔空互窒毫不留情，盡顯數十年深厚摯友交情。

袁詠儀十分「嫌棄」吳鎮宇的調侃。（影片截圖）

袁詠儀也說吳鎮宇老婆受了不少苦。（影片截圖）

袁詠儀拒與蔡少芬比較「港普」直呼離譜 揭私下搞笑對話

作為香港藝人上到內地節目，港星的「港普」水平一直很受觀眾關注。靚靚坦承自己一直在努力學習普通話，甚至曾認真鑽研拼音，但礙於生活環境缺乏練習機會。然而，當主持追問她與同為「港普界代表」的蔡少芬誰的普通話較佳時，靚靚隨即情緒激動兼揮手抗議：「我跟你說……你能不能找別人跟我比？」面對主持笑指蔡少芬長年居於內地且丈夫張晉亦是內地人，靚靚立即瞪大雙眼反問：「所以呢？為什麼她還是這樣子的？但是你不能拿我跟她比！」她更爆料私下曾當面質問蔡少芬：「你為什麼可以那麼離譜的呢？」未料對方自信爆棚回答「我說得很好啊」，令現場工作人員捧腹大笑。不過當papi醬笑言張智霖的普通話似乎更遜色時，靚靚隨即收起激動、豎起大拇指深表認同：「對，差一些！」

袁詠儀抗議與蔡少芬的「港普」作比較。（影片截圖）

袁詠儀爆料曾私下當面質問蔡少芬的普通話水平。（影片截圖）

事實上，袁詠儀與蔡少芬同為90年代無綫港姐出身，早於1995年便合作主演經典電影《山水有相逢》，當年更一度盛傳兩位女主角鬧不和。近年兩人在內地綜藝節目《我們的美好生活》中合體時，曾大方舊事重提徹底釋懷。蔡少芬回憶當年身為影壇新人，性格內向且極度缺乏自信，在片場休息時總愛獨自躲在角落看書，而性格爽朗大聲的袁詠儀則常帶動全場氣氛；在當年崇尚雙女主炒作話題的娛樂圈氛圍下，性格迥異的兩人因而被傳媒大做文章。如今兩人歷經歲月洗禮，早已成為無話不談的圈中知己，連番調侃更是見證三十載情誼。