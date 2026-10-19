奚夢瑤時隔8年重返維密T台　狂做運動減肥備戰 ：期待女兒讚漂亮

2026年「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）年度大秀近日於美國盛大舉行。其中最令人矚目的，莫過於著名超模奚夢瑤（Ming Xi）時隔8年再度重返維密T台。自2017年在上海維密大秀意外摔倒後，奚夢瑤在這8年間完成人生多個重要轉折，不僅與何猷君喜結連理並育有一子一女，更修讀了香港大學EMBA學位，成功解鎖多重新身份。如今以全新姿態回歸T台，她的狀態與心境皆大有不同。

奚夢瑤與何猷君婚後育有一子一女。（IG@mingxi11）

奚夢瑤狂做運動減肥備戰

談及再次踏上維密舞台的心情，奚夢瑤難掩激動與喜悅，坦言每一次與維密合作都有非常愉快的氛圍，對她而言這是一次意義非凡的come back。為了以最佳狀態站上舞台，她透露自己在背後付出了不少努力，特意進行了嚴格的減肥計劃，更洋溢著滿滿母愛表示：「我很期待我女兒看到視頻的時候說『媽媽好漂亮』，那一刻我就會感到很滿足。」

奚夢瑤透露為舞台狂做運動減肥。（微博@W中文版）

奚夢瑤與女兒。（IG@mingxi11）

3米巨型翅膀氣場全開

在今次大秀中，奚夢瑤共換上兩套精美造型登場，首套造型以輕盈粉色繁花紗裙亮相，散發仙氣與浪漫氣息。第二套造型則霸氣十足，搭配了一對高達約3米的巨型薄紗翅膀，堪稱全場最大的翅膀之一。在定點擺姿態時，官方直播更特別給予慢鏡頭特寫，氣場震撼全場。

奚夢瑤首套造型以輕盈粉色繁花紗裙亮相。（直播截圖）

奚夢瑤首套造型以輕盈粉色繁花紗裙亮相。（直播截圖）

奚夢瑤首套造型以輕盈粉色繁花紗裙亮相。（直播截圖）

奚夢瑤第二套3米巨型薄紗翅膀造型氣場全開。（直播截圖）

奚夢瑤第二套3米巨型薄紗翅膀造型氣場全開。（直播截圖）

奚夢瑤第二套3米巨型薄紗翅膀造型氣場全開。（直播截圖）

台步表現引網民兩極評價

回顧2017年的上海秀場，奚夢瑤因踩到裙紗不慎跌倒，一度引發外界關注。時隔8年重新站上這個熟悉的T台，她的表現亦引發了網民的兩極熱議。有網民大讚她如今的台步更加沉穩與鬆弛，褪去了早年的青澀；但同時亦有部分網民直指她的台步相比以往「退步了」、「走得太軟、核心變鬆」。對此，有粉絲指出奚夢瑤生完小孩後，身材難免會有變化，且如今模特界的台步風格普遍偏向軟化，能撐起巨型翅膀重返維密已相當不易。

奚夢瑤生育後身材從未走樣。（IG@mingxi11）