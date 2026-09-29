奚夢瑤澳門答謝宴展豪門智慧　一個貼心舉動巧妙化解何猷君小尷尬

「寵妻狂魔」何猷君（Mario）與超模老婆奚夢瑤，昨日（28日）於澳門盛大補辦婚禮答謝宴，專程款待未能出席法國婚禮的名流親友。現場黃曉明、陳喬恩、金莎以及袁弘與張歆藝夫婦等星光熠熠，會場更以萬束鮮花佈置成「秋日油畫風」仙境！而奚夢瑤在婚宴上無懈可擊的得體表現，化解現場各種尷尬情況，再次展現頂級高EQ，征服全場賓客！

現場名流雲集。（IG@wang_liza）

甜品塔前默契救場

婚宴上的甜蜜高潮，落在香檳塔造型的提拉米蘇甜品塔前。何猷君伸手欲拿最高層蛋糕時因身高稍顯尷尬，身高佔優的奚夢瑤隨即順手接過最頂層，順勢拿第二層遞給何猷君，動作流暢大方，瞬間化解氣氛！隨後何猷君先餵給老婆，奚夢瑤再溫柔餵回何猷君，夫妻甜到漏的互動羨煞旁人。

奚夢瑤順手接過最頂層。（微博影片截圖）

順勢拿第二層遞給何猷君。（微博影片截圖）

何猷君甜蜜餵蛋糕給奚夢瑤。（微博影片截圖）

奚夢瑤得體發言顯豪門媳婦風範

奚夢瑤在致詞時亦盡顯高EQ，她先向在場來賓問好，提到今日是自己與Mario的重要日子，正因為如此重要，父母比她還要緊張。她特地請攝影師給父母一個鏡頭，讓他們向大家打招呼，場面溫馨。她又透露父母性格靦腆，不好意思上台說話，卻悄悄準備了發言稿，她看過後將父母的心意精煉總結為「健康喜樂，彼此珍惜，相互扶持」十二字，並承諾會與何猷君攜手過好小日子，繼續孝順父母，大方得體又極具感染力。

奚夢瑤致詞時盡顯高EQ。（微博影片截圖）

承諾會與何猷君攜手過好小日子。（微博影片截圖）

奶奶梁安琪深情表態

奚夢瑤極高EQ與細心入微的舉動，早已深得何家上下歡心。奶奶「四太」梁安琪隨後親自上台致詞，更當眾發表愛的宣言：「我好感恩，我個仔Mario遇到咁善良、優秀嘅小明；由衷感謝小明願意融入我哋嘅大家庭，為我哋帶嚟兩個可愛嘅小朋友！」言語間盡顯對這位新抱的喜愛與肯定。

梁安琪大讚新抱。（抖音影片截圖）