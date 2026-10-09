何超欣曬何猷君奚夢瑤答謝宴全家福！家族罕見大合照前特首到賀

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與超模妻子奚夢瑤，早前於澳門上葡京酒店補辦盛大的婚禮答謝宴。昨日（10月8日），何猷君妹妹何超欣在社交平台曬出多張答謝宴現場照片及全家福，並配文送上「避開繁忙時間祝福」，形容「九月最重要的事當然是哥哥嫂嫂的答謝宴」。照片中奚夢瑤戴上超重工金飾閃爆全場，一雙兒女則身穿喜慶紅衣出鏡，更引人注目的是，賭王大房、二房、三房及四房核心代表難得罕見同框！

奚夢瑤戴上超重工金飾閃爆全場。（小紅書＠何超欣Alice）

何猷君奚夢瑤澳門答謝宴。（小紅書＠何超欣Alice）

名流好友紛紛祝賀。（小紅書＠何超欣Alice）

大二三四房難得齊人 前澳門特首何厚鏵坐鎮

這張全家福最大的亮點，莫過於賭王家族多位核心成員罕有地跨房同框。相中前澳門特首何厚鏵坐鎮中間，何猷君與奚夢瑤、四太梁安琪在旁，長輩及親屬分列兩側，網民稱是賭王何鴻燊去世後家族人最齊的一次同框。

大合照。（小紅書＠何超欣Alice）

奚夢瑤超重工金飾極具排面

何超欣曬照時寫道：「九月最重要的事當然是哥哥嫂嫂的答謝宴，避開繁忙時間祝福來咯！祝哥哥嫂嫂永遠相愛，順遂美滿。」 相片中，答謝宴氛圍相當溫馨自然，完全沒有刻意擺拍的拘束感。奚夢瑤佩戴超重工金飾，盡顯豪門新婦風範。她與何猷君的一雙兒女則穿上紅衣出鏡，一家人笑容自然鬆弛，洋溢著滿滿的幸福感。