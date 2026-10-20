洪永城細女遺傳梁諾妍運動基因　體操班曬「一字馬」展驚人柔軟度

現年42歲的洪永城（Tony）與38歲梁諾妍（Inez）結婚5年，育有大女「Sir Face」洪靖嵐及細女「Sir Nose」洪靖愉（Beryl），一家四口幸福滿溢。近日梁諾妍分享愛女上體操班的短片，見「佛妹」精靈活潑，展現驚人運動天賦，大曬軟骨功，旋即融化一眾網民。



洪永城與梁諾妍於2021年結婚。（IG@inez_leong）

二人婚後育有大女洪靖嵐及細女洪靖愉（Beryl）。（IG@inez_leong）

熱身拉筋大騷軟骨功

從梁諾妍上載的短片可見，紮起可愛孖辮、身穿粉紅色運動服的 Beryl 站在體操墊上，聽從外籍教練指導熱身時有板有眼。在練習拉筋環節，只見年紀小小、身軀圓碌碌的 Beryl 雙腿一開，便輕鬆自如地做出標準「一字馬」坐姿；更驚豔的是，她還能將上半身完全順暢前壓，整面腹部緊緊貼住地面，柔軟筋骨展現出驚人的「軟骨功」身手，連在場的外籍教練亦忍不住連連拍手讚好！

Beryl認真做熱身。（IG@inez_leong）

大騷一字馬。（IG@inez_leong）

曬驚人柔軟度。（IG@inez_leong）

展現超齡臂力與肢體協調度

除了地面動作展現超強柔韌性，Beryl在單槓練習時的表現更令人忍俊不禁。在教練的輔助下，毫不怯場的Beryl先用自己圓滾滾的招牌小肚腩精準「頂住」單槓，隨即順勢借力俐落翻身，整套動作一氣呵成，展現出遠超兩歲半幼兒的肢體協調度與驚人臂力。隨後她更跟隨輕快音樂節奏自在搖擺、練習彈跳與平衡，全程掛著招牌燦爛笑容，十分陶醉於體操的樂趣中。

整套動作一氣呵成。（IG@inez_leong）

盡得媽媽運動基因。（IG@inez_leong）

Beryl全程掛著招牌燦爛笑容。（IG@inez_leong）

全職教練媽媽發文激讚

看見愛女身手矯健，身為全職健身教練的媽媽梁諾妍亦忍不住發文笑言：「徇眾要求！體操妹太可愛，出個Post俾佛妹粉治癒下。佛妹用個肚腩仔頂住支Bar真係好醒目，小朋友做體操實在太可愛！」短片一出隨即俘虜大批網民芳心，紛紛留言大讚Beryl完美遺傳了媽媽身為運動員的優良DNA，兼具萌態與身手，絕對是潛力無限的「體操界未來之星」！

Beryl陶醉於體操的樂趣中。（IG@inez_leong）