美女網紅一隻阿圓是誰？創旅遊+美食頻道百萬訂閱　與陳百祥情斷

台灣著名美女網紅「一隻阿圓」（本名王莉茵）於10月中旬無預警宣布「結束了一段非常長的關係」，16日以「我們各自都會加油」作最後聲明，正式證實與《木曜4超玩》前製作人陳百祥（本名李俊傑）結束約兩年的低調戀情，事件引來許多網民關注。



一隻阿圓是以韓國旅遊、美食題材走紅的美女網紅，今年7月中才剛實現頻道破百萬訂閱的事業巔峰，未料僅短短三個月便傳出情變。由於其前男友「陳百祥」撞名香港資深藝人「阿叻」陳百祥，令不少香港網民感到好奇，紛紛追問：「一隻阿圓是誰？」



台灣著名美女網紅「一隻阿圓」（本名王莉茵）。（IG@nanaciaociao）

《木曜4超玩》前製作人陳百祥（本名李俊傑）。（IG@baisiang.c）

拍攝旅遊美食影片走紅 由電台DJ到韓國留學走紅

「一隻阿圓」本名王莉茵，為台灣知名女YouTuber、Blogger及影片創作者，在全職投入YouTube創作前，她曾擔任台南港都電台DJ及媒體娛樂企劃，累積了豐富的口條（口語表達能力）與節目企劃經驗。其個人頻道《一隻阿圓 I am CIRCLE》於2012年創立，並自2017年起定期更新內容，隨後隻身前往韓國留學，憑藉分享地道的韓國留學生活、流行穿搭、美食及醫美經驗一舉走紅，以甜美外貌加上性感打扮，建立起鮮明的個人風格。

台灣著名美女網紅「一隻阿圓」（本名王莉茵）。（IG@nanaciaociao）

「一隻阿圓」本名王莉茵，為台灣知名女YouTuber、Blogger及影片創作者。（IG@nanaciaociao）

一隻阿圓曾擔任台南港都電台DJ及媒體娛樂企劃。（IG@nanaciaociao）

一隻阿圓分享地道的韓國留學生活、流行穿搭、美食及醫美經驗一舉走紅。（IG@nanaciaociao）

性格率真耿直 公開承認整形

除了韓流時尚題材，阿圓亦以率真耿直的性格深受粉絲喜愛，她曾公開承認整形與分享減重歷程，自然不做作的態度為她吸納大量女性粉絲。在感情方面，她過去曾與同為YouTuber的「米鹿」交往多年，分手後一度將重心全數投於事業發展，九年來她持續產出作品，頻道累積超過1,800支影片及2.76億次總觀看次數。

一隻阿圓過去曾與米鹿交往多年。（IG@nanaciaociao）

除了韓流時尚題材，阿圓亦以率真耿直的性格深受粉絲喜愛。（IG@nanaciaociao）

九年來一隻阿圓持續產出作品，頻道累積超過1,800支影片及2.76億次總觀看次數。（IG@nanaciaociao）

創立9年喜迎百萬訂閱 自掏7位數出單曲答謝粉絲

今年7月15日，阿圓在直播中與粉絲一同倒數，親眼見證頻道訂閱數突破100萬大關。當時她情緒激動、當場淚崩，坦言「真的好不容易」。為了感謝粉絲多年來的支持，她更自掏腰包投入高達7位數新台幣（約數十萬港元），親自製作並推出首支台語（閩南語）單曲「青春就是現此時」，跨界踏入音樂行業領域。

一隻阿圓的YouTube頻道訂閱數突破100萬大關。（IG@nanaciaociao）

努力9年，終於親眼見證YouTube頻道訂閱數突破100萬大關。（IG@nanaciaociao）

為慶祝YouTube頻道訂閱突破百萬大關，一隻阿圓親自製作並推出首支台語（閩南語）單曲「青春就是現此時」。（IG@nanaciaociao）

低調認愛陳百祥 2年感情終劃上句號

事業迎來高峰之際，阿圓與大她9歲的知名節目製作人陳百祥的感情狀況亦備受關注。兩人於2024年11月被台灣週刊拍到頻繁出入台北市信義區同一棟大樓、疑似同居，令這段地下情曝光。其後阿圓在影片中低調認愛，陳百祥則僅以聲音入鏡，並呼籲外界保留私生活空間，此後兩人極少公開曬恩愛。

阿圓與大她9歲的知名節目製作人陳百祥的感情狀況亦備受關注。（IG@nanaciaociao）

知名節目製作人陳百祥。（IG@baisiang.c）

陳百祥僅以聲音入鏡，呼籲外界保留私生活空間，此後兩人極少公開曬恩愛。（資料圖片）

然而，這段低調維持約兩年的感情最終難逃分手結局。10月15日深夜，阿圓突然在Instagram（IG）限時動態寫下：「今年的我結束了一段非常長的關係，回到真的需要在意自己的日子。」16日她再發出最終聲明：

我們各自都會加油，繼續做好看的影片給觀眾，之後也不再多做回應。 一隻阿圓的分手聲明

而事件另一主角陳百祥至今依然保持沉默，未有作公開回應。

陳百祥至今依然保持沉默，未有作公開回應。（資料圖片）

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