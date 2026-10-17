美女網紅一隻阿圓與陳百祥兩年情玩完 IG發文：結束了
撰文：聯合新聞網
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百萬YouTuber一隻阿圓日前發文提到自己結束了一段長久關係，16日她再次透過Instagram限時動態回應外界關心。她在文中寫下「我們各自都會加油」等語句，似乎也證實了與前《木曜4超玩》製作人陳百祥（本名李俊傑）已分手。
一隻阿圓16日透過限動回應外界所關注的感情狀態 ，她表示：
謝謝大家關心！我跟對方都是很喜歡創作影片內容的人，更希望大家可以把注意力放在未來的作品上。
同時她也提到「我們各自都會加油，繼續做好看的影片給觀眾，之後也不再多做回應」，顯然已回到了「各自的生活」。
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一隻阿圓日前發文分享了滿樹楓紅的照片，並寫下：
今年的我結束了一段非常長的關係，回到真的需要在意自己的日子，後來覺得很多事情並不是非黑即白。
她當時提到自己想了很久，「也沒有人比我們更理解彼此很用心看待的歲月」，並認為只要雙方曾經用心對待過彼此，這樣其實就已經足夠，引起外界猜測她與認愛近2年的知名製作人陳百祥已分開。
一隻阿圓與陳百祥是在2024年底被週刊拍到同框後公開認愛，交往期間兩人作風一直都很低調，很少公開放閃。如今透過最新限動表達各自加油，也算是說明了目前的感情現況。
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