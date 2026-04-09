一隻阿圓IG曬「三色系比堅尼照」引熱議　曾自曝每日飲用木瓜牛奶

台灣人氣YouTuber「一隻阿圓」趁連假首日深夜在Instagram更新一組內衣寫真，大方展現火辣身段，貼文迅速引爆熱議，短時間內吸引近1.9萬名粉絲按讚朝聖，話題延燒全網。 目前她的YouTube頻道訂閱人數已突破96萬，長期以旅遊與美食內容積累大批忠實受眾。



此次曝光的照片共呈現三款色系的內衣造型，分別為沉穩黑色、奢華深紫與溫柔灰棕。每款設計均在罩杯上半部運用透氣薄紗，下半部則鋪滿立體花卉蕾絲，層次豐富細膩，整體散發濃厚的法式優雅氣質，引來大批粉絲讚不絕口。

知名網美「一隻阿圓」三款色系內衣造型寫真曝光：

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從多角度鏡頭可見，阿圓展現令人稱羨的直角肩與緊實手臂線條，腹部平坦幾乎無多餘贅肉，上半身輪廓渾圓飽滿，共同構成比例出眾的S型曲線，整體散發自信健康的活力形象。

值得一提的是，阿圓曾遭部分網友公開質疑，懷疑其身材曲線是否有醫美介入，她對此直接出面澄清，明確表示一切均為天生。她同時回顧了自己的成長日常，分享小時候媽媽常自製木瓜牛奶，養成了每天飲用的習慣；在飲食方面，由於父母時常在旁督促，油炸類食品在她的日常餐桌上並不多見。

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