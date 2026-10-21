羅文逝世24周年兩高齡胞姊妹罕同框　樣貌神似籮記宛如「餅印」

一代樂壇教父羅文（本名譚百先）於2002年因肝癌離世，享年57歲。剛過去的10月18日適逢羅文逝世24周年，其生前好友兼前經理人陳淑芬（陳太）特意聯同羅文的兩位親姊妹—胞姊譚文玉及胞妹譚明玉，一同前往沙田寶福山「寶禪堂」向故友致意追思。

一代樂壇教父羅文（本名譚百先）於2002年因肝癌離世，享年57歲。（電視截圖）

羅文胞姊妹同款輪廓宛如「餅印」

在曝光的合照中，羅文的兩位姊妹罕有同框。雖然姊妹倆如今已步入高齡，一位年逾八旬、另一位亦年過七旬，但精神依然奕奕。當日譚文玉身穿樸素的粉色上衣搭配白色外套，而戴著眼鏡的譚明玉則穿著一身幹練黑色外套。令人矚目的是，兩姊妹不論是面型輪廓還是鼻子線條，都與羅文極為神似，神情間無不流露出與羅文如出一轍的影子，宛如「同一個模子印出來」般。

羅文逝世24周年兩高齡姊妹罕同框。（IG@mrschan2000）

陳淑芬貼心為舊友打理靈位

陳淑芬亦在社交平台感性發文寫道：「今天是故友羅文離世24周年的忌辰。一路走過幾許風雨，羅文那份真誠與歌聲，從未褪色。」她更引用歌詞表達深切懷念：「『悠然推窗觀天 雲漸散過去 星再現，似你的臉 叫我溫暖 伴著我步前。』二十四年了，思念未減。」字裡行間流露著對故友無盡的思念與敬意，令不少歌迷動容。照片可見，陳太手持白布，極其細心地將羅文以及安放於旁邊的兩位摯友—「哥哥」張國榮與「肥姐」沈殿霞的靈位逐一輕柔擦拭，保持乾淨整潔。

陳淑芬細心地將羅文以及安放於旁邊的兩位摯友—張國榮與沈殿霞的靈位逐一擦拭。（IG@mrschan2000）

羅文從小受父母藝術熏陶

據悉，羅文家族從小深受藝術薰陶，父母於1930年代皆為大學生，思想十分開明。母親因熱愛話劇而常帶子女欣賞外國電影，令羅文自幼便展現出極高演藝天分，聽見音樂即能起舞。母親當年更一心栽培其粵劇才華，其後羅文亦有幸逢周日到粵劇名伶羅家寶家中接受戲曲訓練，為日後進軍樂壇奠下紮實的基礎。

羅文從小受父母藝術熏陶。（IG@mrschan2000）