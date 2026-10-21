宋仲基遇粉絲當面提「宋慧喬」秒變臉表情全被拍　網怒轟：沒禮貌

韓星宋仲基近日在海外街頭與粉絲互動，卻遇上超尷尬一幕，有粉絲當他的面用中文喊出前妻宋慧喬的名字，原本笑容滿面的宋仲基瞬間垮臉，影片曝光後立刻在網路上瘋傳，掀起熱烈討論。



從流出的畫面可見，宋仲基當天打扮休閒，戴著棒球帽、穿著灰色帽T和牛仔褲，雙手插口袋在街頭閒晃，遇到認出他的粉絲便親切揮手打招呼，毫無大明星架子。不過，就在氣氛一片和樂時，一名粉絲突然脫口喊出「就是跟宋慧喬那個」，讓宋仲基一秒變臉，眉頭深鎖、嘴角下垂，不悅全寫在臉上。

宋仲基、宋慧喬於2019年離婚，婚姻僅維持1年8個月。（微博圖片）

宋仲基出席活動聽到粉絲喊「宋慧喬」秒變臉畫面：

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不過他反應極快，短短幾秒內便收起臭臉，重新擠出笑容繼續和粉絲互動，展現專業的「表情管理」功力。

影片一出，立刻引來大批網友撻伐該名粉絲的行為，

「這根本是故意找碴」

「超沒禮貌」

「誰會在現任面前提前任啊」



也有不少人替宋仲基抱屈，直呼：

「他沒翻白眼已經很客氣了」

「這表情管理我給100分」

「換作是我早就走人了」



回顧兩人情史，宋仲基與宋慧喬2016年因合作夯劇《太陽的後裔》假戲真做，隔年10月舉辦世紀婚禮，當時「雙宋CP」修成正果，讓全球粉絲又驚又喜。然而這段婚姻僅維持1年9個月，2019年6月雙方宣布協議離婚，童話故事黯然破滅。

離婚後，宋仲基2023年與英國籍女友Katy Louise Saunders再婚，如今育有一子一女，家庭生活幸福美滿。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】