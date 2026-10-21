五月天巡演162場落幕！阿信深夜長文別歌迷 預告閉關寫第10張專輯

天團五月天於2026年7月中旬正式完成台北大巨蛋收官戰後進入休團期，主唱阿信於10月21日深夜再度透過社交平台感性發文，回顧這場歷時925天、合共162場的「5525+2回到那一天」巡演生活。他感性表示，巡演落幕後「日子忽然不必再用倒數計算」，並承諾「下一次演唱會，或許不是在體育場，但一定會在我們最珍惜的你心裡」。這場從2023年底自台中起跑、2026年7月於台北大巨蛋劃下句點的巨型巡演，橫跨925天、23座城市，刷新華語樂團巡演場次新紀錄。阿信同時透露，樂團隨即進入閉關創作期，全力籌備第十張新專輯，並重申與歌迷「唱到一百歲」的約定。



五月天主唱阿信於10月21日透過社交平台發文，正式告別歷時近三年、合共162場的「5525+2回到那一天」25週年巡迴演唱會。（微博＠阿信）

5525是什麼 5位團員×出道25週年

「5525」是五月天出道25週年的標誌性代號：「5」代表樂團五位成員，阿信、怪獸、瑪莎、石頭、冠佑；「25」則象徵出道25週年。配合主題「回到那一天」（MAYDAY 5525 LIVE TOUR），巡演以回顧歷年經典為主軸，帶領歌迷重溫自1999年成軍以來的音樂旅程。

「5525」是五月天出道25週年的標誌性代號。（微博＠阿信）

「5」代表樂團五位成員，阿信、怪獸、瑪莎、石頭、冠佑。（微博＠阿信）

配合主題「回到那一天」（MAYDAY 5525 LIVE TOUR），帶領歌迷重溫自1999年成軍以來的音樂旅程。（微博＠阿信）

925天狂唱162場刷新紀錄！一場跨越三年的「畢業旅行」

據公開資料，這輪巡演於2023年12月31日在台中洲際棒球場揭開序幕，2026年7月13日在台北大巨蛋劃下句點，前後長達925天，足跡遍及23座城市，累計162場演出。其中中國內地巡演一連55場，刷新華語樂團在內地巡演的場次紀錄。早在7月14日凌晨，阿信已發文將這次巡演形容為一場「畢業旅行」，並與歌迷約定「在可以最近的未來見」。

「5525」於2023年12月31日在台中洲際棒球場揭開序幕。（微博＠五月天）

五月天巡演長達925天，足跡遍及23座城市。（微博＠五月天）

五月天內地巡演收官階段一連55場，刷新華語樂團在內地巡演的場次紀錄。（微博＠阿信）

歌迷感性回應：陪伴走過青春起伏

告別貼文一出，網上湧現大量歌迷留言。有歌迷寫道，5525於自己不只是演唱會，更像是這幾年人生起伏的見證，從開場一路追到尾場，彷彿也陪著自己走完了一段日子。亦有網民看到阿信寫「可以把一場覺睡長一點」，既覺心疼又感釋然，認為「終於輪到五月天好好休息」。不少粉絲更坦言，「下場演唱會在你心裡」這句話令人鼻酸，因為大家清楚暫別是真實的，卻仍願意相信重逢終會到來。

歌迷認為「終於輪到五月天好好休息」。（微博＠宇宙事無巨細）

歌迷清楚暫別是真實的，卻仍願意相信重逢終會到來。（微博＠1011user1011）

下一站閉關寫歌 約定「唱到一百歲」

阿信在文中透露，巡演落幕後樂團將正式進入閉關創作期，歌迷引頸期盼的第十張專輯「小十」已在籌備之中。他亦重提與歌迷之間的約定，要「和五月天一起唱到一百歲」。這句承諾最早在2023年10月廣州站由台下歌迷喊出，此後屢被重提，成為這場送別中最溫暖的伏筆。

阿信透露巡演落幕後樂團將正式進入閉關創作期。（微博＠阿信）