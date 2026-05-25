任賢齊赴鳥巢力撐五月天收官戰　汕頭開騷遭觀眾喊話食韭菜粿壯陽

任賢齊的「齊跡2026」巡迴演唱會年頭開跑，先後征服上海，泉州、大同、及汕頭，剛剛完成的汕頭站一連三場演出，成為全城熱話。小齊不但將潮汕非遺「英歌舞」帶上舞台，更在頭兩場感冒的情況下，靠驚人意志力撐足全場，專業精神獲網民激讚「超級鐵人」。而點唱環節他更爆出「韭菜粿」笑料，令全場笑到彎腰。

任賢齊泉州站。（公關提供）

北京撐五月天收官 自嘲扮恐龍搞鬼

在汕頭站之前，小齊先為電影飛到北京開會議，又專程到鳥巢支持好兄弟五月天的巡演收官尾場。一向鬼馬的他在自拍短片中笑稱：「我去為五月天扮恐龍演出！」五月天主音阿信見到小齊即時驚喜攬實，笑說：「有這麼帥的恐龍嗎？」他更感性表示：「每次重要時刻，小齊哥一定出現我們身邊。沒有任賢齊，五月天不可能完成五十五場鳥巢這個紀錄的夢想。」一番話見證兩人超越二十年的深厚兄弟情。

任賢齊扮恐龍搞怪。（公關提供）

撞衫撞到去北京 阿信小齊同款成熱話

小齊與阿信的不止熱血同款，連衣著品味也驚人地相似。小齊訂購的一件舞台戰衣，到北京卻發現阿信竟穿着同款。五迷紛紛搞笑留言：「是否到北京跟阿信交換衣服穿？」

任賢齊與五月天。（公關提供）

小齊在自拍影片中拿着新衫，無奈笑說：「我連招牌也未撕呢！天啊，我們已經撞衫幾次，有一次是撞皮衣。」他在ig上寫道：「人生能撞上好兄弟，是我的榮幸。不停巡演有一個困擾……就是演出服一直撞。跟五月天阿信撞，跟我大哥趙傳也撞。走進後台，看一眼對方，直接笑出來的撞。後來我想通了——撞衫不可怕，撞在一起才是兄弟，撞個滿懷才是緣分。」這番話溫暖感動到無數歌迷。

任賢齊北京。（公關提供）

蒙古放鬆兼備戰 訂製蒙古服草原叉腰

北京站後，小齊順道到蒙古呼和浩特，笑言看完五月天收官演唱會「有點失落，要去放鬆一下」。工作人員取笑他：「人家演唱會收官關你屁事？」其實他是為七月的呼和浩特演唱會作準備，更刻意訂製蒙古服裝，在風吹草低見牛羊的美麗草原叉腰休息兩天，隨即馬不停蹄飛到汕頭。

任賢齊呼和浩特宣传。（公關提供）

練英歌舞三個月 感冒照跳獲激讚

自2019年開始，小齊的「齊跡演唱會」已升級至4.0版本，演出快近二百場。每到一地，他總會結合當地文化，被盛讚「接地氣」又支持當地文藝發展，成為各城市文旅爭相邀請的對象。

任賢齊潮汕宣传。（公關提供）

汕頭站他特別邀請潮汕著名的英歌舞青年團同台演出，為此更秘密練兵三個月。頭兩場他患上感冒，仍靠意志力頂住，到第三場體力才逐漸恢復。台上又唱又跳英歌舞，完全看不出有異樣，獲網民大讚專業精神可嘉，更封他為「超級鐵人」。

任賢齊大跳英歌舞。（公關提供）

韭菜粿笑料橫掃全場 觀眾催壯陽 小齊反問：「你們覺得我需要嗎？」

汕頭演唱會的點唱環節成為另一焦點。有觀眾突然大叫：「小齊哥，食韭菜粿！」原來大陸近期熱播電影《給阿嬤的情書》中，韭菜粿被戲稱有壯陽之效。小齊聞言先是一愣，隨即忍笑反問：「你們覺得我需要嗎？嘿！」全場觀眾齊聲爆笑回應：「需要！」小齊扮作無奈攤手，場面搞笑。

任賢齊汕头站互動。（公關提供）

更爆笑的是第二晚，《給阿嬤的情書》的演員阿偉（蔡嘉偉）專程到後台探班，竟然真的帶上幾盒韭菜粿送給小齊。小齊接過後哈哈大笑：「蒙古回來係有點感冒，不知是不是韭菜粿有神效，第三晚就已經好了，愈唱愈跳愈精神，哈哈！」他更順勢拉住坐在觀眾席的阿偉，要他陪唱最後一句《傷心太平洋》。阿偉靦腆開腔，全場掌聲雷動，將氣氛推至高潮。

任賢齊汕头站。（公關提供）

被香港樂迷追問何時巡到香港

香港樂迷不停在網上留言：「小齊究竟要等多久，才巡到香港！！」小齊苦笑，「香港紅館的檔期好難啊！一直申請不到， 像有一次公司說有了，但檔期又撞上時間，要不到。我可能不夠陳粒紅，聽說公司舉行陳粒演唱會，一伸請就拿到今年八月的檔期了！我自己檢討一下再加把勁吧！哈哈！」