莫語者線上看｜黎明積壓8年大作終開播 最新劇情/追劇更新時間

《莫語者》陸劇又名《非常營救》，由作為編劇，林峰、劉順安、梁辛全聯合為執導，由黎明領銜主演的一套以海外安全為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《莫語者》電視劇情大綱

為了查明妻女身亡的幕後真相，擁有頂級警護能力的衛天放棄了身份，在事發地安提洛卡里斯創立了面向一帶一路經濟區企業和民眾提供安保服務的「莫語者事務所」。衛天（黎明 飾）與中安集團總裁項平生（張豐毅 飾）有過命交情，卻與其子項來性格相沖。中安集團和莫語者各自為戰，卻都有着強烈的人類命運共同體意識，在一帶一路經濟區以各自的方式捍衛着華人的海外安全。莫語者與中安集團多次聯手，粉碎黑心製藥公司的陰謀、為中國支非的高鐵項目提供安全保障、多次解決恐怖分子在一帶一路經濟區製造的安全危機。衛天在一次行動中救下柏拉圖國際酒店的副經理安達（李凱馨 飾），兩人在保護與被保護中走到一起。莫語者團隊的沙藍（白卉子 飾）、曲勝利（趙亮 飾）、葉婉（鄭羅茜 飾）也在一次次任務中與各自的過往經歷和解。最終，莫語者在衛天的帶領下加入中安，成功保衛了一帶一路經濟區上的企業和民眾安全。

《莫語者》播出更新時間｜最新追劇日曆

《莫語者》電視劇幾時播?《莫語者》於10月21日播放，一共有32集，由騰訊視頻獨家播放。會員每日中午12點更新2集，首更6集，次周六起每日更新1集。10月28日起，非會員首更2集，日更1集。

追劇日曆（weibo@莫語者官微）

《莫語者》演員

黎明 飾 衛天

黎明 飾 衛天（weibo@莫語者官微）

張豐毅 飾 項平生

張豐毅 飾 項平生（weibo@莫語者官微）

白卉子 飾 沙藍

白卉子 飾 沙藍（weibo@莫語者官微）

朱曉輝 飾 沈煜

朱曉輝 飾 沈煜（weibo@莫語者官微）

吳昊澤 飾 楊迪