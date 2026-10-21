梁朝偉被捕獲新座駕　開500萬限量跑車現身山路　帥氣身影引熱議

平常在螢光幕前總是給人低調、靦腆印象的金馬影帝梁朝偉，沒想到只要一坐上駕駛座，立刻化身熱血爆表的高階車迷！繼先前駕駛全球限量僅25輛的經典風冷Porsche 993現身香港山路引發轟動後，近日他又被攝影師野生捕捉到開著另一輛極度稀有的保時捷神車馳騁山頭，超帥氣的身影迅速在社群平台引爆全網熱議！



全球限量1963輛！海岸藍金屬車色搭經典套件吸睛度破表

據了解，梁朝偉這次被捕捉到的座駕，是保時捷為紀念911車系誕生60週年特別打造的限量重磅神車Porsche 911 S/T，全球僅有1963輛！

梁朝偉再被捕獲開限量跑車現身香港山路。（微博@劉嘉玲）

梁朝偉本次駕駛Porsche 911 S/T，全球僅有1963輛，報價$5,669,000起，更多梁朝偉其他跑車照片：

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車身選用獨特的海岸藍金屬車色（Shore Blue Metallic），並搭配Heritage Design經典套件與陶瓷色輪圈，低調卻難掩奢華質感，光是流暢的外型線條就讓廣大車迷直呼難以抗拒。

525匹馬力＋六速手排（棍波）！純粹駕馭樂趣車款為狂熱玩家量身打造

這款限量特別版跑車搭載4.0升自然進氣水平對臥（自然吸氣水平對向）六缸引擎，擁有高達525匹的強悍馬力，並配備極具挑戰性與操駕樂趣的六速手排變速箱。這台專為熱愛極致駕馭樂趣玩家量身打造的夢幻逸品，完美襯托出梁朝偉對於手排機械感與純粹操駕的熱愛。

不少網友與車迷紛紛驚嘆直呼：

別人買限量超跑是放在車庫供著，偉仔是真正開出來享受生活！

再次展現影帝私底下懂車、愛車又懂享受生活的瀟灑魅力。

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