《婚後赤腳遊》 舞台劇2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：薯條 多娜
出版：更新：
《婚後赤腳遊》 舞台劇有陳焯威，黃釗鑫為執導，由盧鎮業，盧慧敏，龔慈恩，魯文傑，劉煒燿，莫鎮彤出演。將於2026年12月18-20日、24-27日在香港藝術中心壽臣劇院舉行共10場，會在撲飛POPTICKET開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
《婚後赤腳遊》 舞台劇2026香港 | 詳情
舞台劇日期：2026年12月18-20日、24-27日
舞台劇時間：晚上8點場：12月18-20日、24-27日｜下午3點場：12月19-20日 、12月26日
舞台劇地點：香港藝術中心壽臣劇院
門票價錢：$888* / $698 / $598
*$888票價包含前排觀看位置＋隨機浪漫小卡一套4張
《婚後赤腳遊》 舞台劇2026香港 | 優先訂票
優先訂票渠道：撲飛POPTICKET
門票發售時間：10月30日（星期五）中午12時
**優先訂票只發售$888票價
《婚後赤腳遊》舞台劇2026香港 | 公開發售
公開發售平台：撲飛POPTICKET
公開開賣日期：11月2日（星期一）
公開開賣時間：中午12時