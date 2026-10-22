《婚後赤腳遊》 舞台劇2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

《婚後赤腳遊》 舞台劇有陳焯威，黃釗鑫為執導，由盧鎮業，盧慧敏，龔慈恩，魯文傑，劉煒燿，莫鎮彤出演。將於2026年12月18-20日、24-27日在香港藝術中心壽臣劇院舉行共10場，會在撲飛POPTICKET開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



《婚後赤腳遊》 舞台劇將於2026年12月18-20日、24-27日在香港藝術中心壽臣劇院舉行共10場。（IG@cheersproduction_hk）

《婚後赤腳遊》 舞台劇2026香港 | 詳情

舞台劇日期：2026年12月18-20日、24-27日

舞台劇時間：晚上8點場：12月18-20日、24-27日｜下午3點場：12月19-20日 、12月26日

舞台劇地點：香港藝術中心壽臣劇院

門票價錢：$888* / $698 / $598

*$888票價包含前排觀看位置＋隨機浪漫小卡一套4張

《婚後赤腳遊》 舞台劇由盧鎮業，盧慧敏，龔慈恩，魯文傑，劉煒燿，莫鎮彤出演。（IG@cheersproduction_hk）

《婚後赤腳遊》 舞台劇2026香港 | 優先訂票

優先訂票渠道：撲飛POPTICKET

門票發售時間：10月30日（星期五）中午12時

**優先訂票只發售$888票價

《婚後赤腳遊》舞台劇2026香港 | 公開發售

公開發售平台：撲飛POPTICKET

公開開賣日期：11月2日（星期一）

公開開賣時間：中午12時

《婚後赤腳遊》舞台劇2026香港 | 座位表